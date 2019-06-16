2019-06-16T11:03:35+03:00
Происшествия

«Жаркое утро»: экс-мэр Владивостока прокомментировал пожар на «Примринге»

По мнению Виталия Веркеенко, причиной могло стать короткое замыкание
Сергей БАЛАНОВ
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Пожар на «Примринге». Фото: ГУ МЧС по ПКПожар на «Примринге». Фото: ГУ МЧС по ПК
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Масштабный пожар в одном из корпусов ТРК «Приморское кольцо» площадью более 1500 квадратных метров прокомментировал основатель комплекса, бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко. По его словам, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

В своем посте Веркенко поблагодарил за профессиональную, оперативную и слаженную работу пожарные расчеты Артема, Надеждинска и Владивостока, выразил уважение людям и профессии.

Напомним, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 5.34, через две минуты пожарные были на месте. В 8.01 пожар был локализован, а в 8.11 ликвидировано открытое горение. По сообщению краевого МЧС, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет.

- Возникшее ранним утром возгорание на складе спортивной одежды и комплектующих арендатора «Примринга» - ДЦ BRP, площадью 315 квадратных метров, было оперативно локализовано. Пострадавших нет. Технику и шоурум арендатора удалось сохранить, также не допущено распространение огня на административное здание. Причины выясняются, вероятно, короткое замыкание электропроводки, - написал Веркеенко, добавив, что «Примринг» продолжает работать в штатном режиме. - Спасибо многим откликнувшимся с предложением помощи. Мы ценим!

ИСТОЧНИК KP.RU

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