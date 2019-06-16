«За один удар такой срок»: жителя Хороля осудили за сопротивление полицейскому
Суд учел отягчающее обстоятельство
Жителя Хороля приговорили к длительному сроку за нападение на полицейскогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хорольский районный суд вынес приговор ранее судимому гражданину К., который ударил полицейского. С учетом личности виновного, а также отягчающего обстоятельства - рецидива - парня приговорили к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима.
На жителя Хороля пожаловались его соседи, вызвав наряд. Полицейские прибыли в квартиру по улице Ленинской, чтобы утихомирить мужчину, однако тот напал на стража порядка и ударил его по лицу.
Суд признал его виновным по статье 318 УК РФ. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU