«За один удар такой срок»: жителя Хороля осудили за сопротивление полицейскому

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-16T14:18:47+03:00

Жителя Хороля приговорили к длительному сроку за нападение на полицейского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Хорольский районный суд вынес приговор ранее судимому гражданину К., который ударил полицейского. С учетом личности виновного, а также отягчающего обстоятельства - рецидива - парня приговорили к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима.

На жителя Хороля пожаловались его соседи, вызвав наряд. Полицейские прибыли в квартиру по улице Ленинской, чтобы утихомирить мужчину, однако тот напал на стража порядка и ударил его по лицу.

Суд признал его виновным по статье 318 УК РФ. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU