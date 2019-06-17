Приморские энергетики построили сети для резидента ТОР «Большой Камень»

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-17T09:52:42+03:00

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Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») обеспечили выдачу мощности в размере 3,5 МВт для АО «Рыболовецкий колхоз «Новый мир», который является резидентом территории опережающего развития «Большой Камень». В г. Большой Камень строится новый завод по переработке и хранению минтая по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», объем инвестиций составит 2,6 млрд рублей.

Для создания внешней схемы электроснабжения будущего завода энергетики построили 1,4 км воздушно-кабельной линии 10 кВ, а также выполнили реконструкцию центра питания. Эти мероприятия позволили обеспечить выдачу запрашиваемой мощности для работы рыбоперерабатывающего завода.

На подстанции «Новый мир» для техологического присоединения электроустановок заявителя энергетики модернизировали высоковольтные ячейки, что позволило увеличить их рабочий ресурс, повысить надёжность и безопасность эксплуатации.

На сегодняшний день Приморские электрические сети завершили весь комплекс работ, в том числе на территории участка заявителя, и готовы к присоединению.

Предприятие АО «Рыболовецкий колхоз «Новый мир»» с 2018 года является резидентом ТОР «Большой Камень». В городе Большой Камень компания строит завод по переработке минтая и логистический комплекс, которые обеспечат создание 1300 новых рабочих мест.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU