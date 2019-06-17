2019-06-17T09:52:42+03:00
Общество

Приморские энергетики построили сети для резидента ТОР «Большой Камень»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») обеспечили выдачу мощности в размере 3,5 МВт для АО «Рыболовецкий колхоз «Новый мир», который является резидентом территории опережающего развития «Большой Камень». В г. Большой Камень строится новый завод по переработке и хранению минтая по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», объем инвестиций составит 2,6 млрд рублей.

Для создания внешней схемы электроснабжения будущего завода энергетики построили 1,4 км воздушно-кабельной линии 10 кВ, а также выполнили реконструкцию центра питания. Эти мероприятия позволили обеспечить выдачу запрашиваемой мощности для работы рыбоперерабатывающего завода.

На подстанции «Новый мир» для техологического присоединения электроустановок заявителя энергетики модернизировали высоковольтные ячейки, что позволило увеличить их рабочий ресурс, повысить надёжность и безопасность эксплуатации.

На сегодняшний день Приморские электрические сети завершили весь комплекс работ, в том числе на территории участка заявителя, и готовы к присоединению.

Предприятие АО «Рыболовецкий колхоз «Новый мир»» с 2018 года является резидентом ТОР «Большой Камень». В городе Большой Камень компания строит завод по переработке минтая и логистический комплекс, которые обеспечат создание 1300 новых рабочих мест.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фонд «Восточный Порт» поздравил медработников с праздником
Деликатес с мышьяком: в Приморье обнаружили опасную креветку
В Приморье супруг изуродовал лицо своей жены в попытках убить ее
В Приморье хабаровчанин едва не избил парализованную пенсионерку табуреткой
У городского автобуса прямо на Русском мосту отвалилось колесо
Владивостокцев лишили кур-гриль
Приморец лишился своего элитного автомобиля из-за долгов
Судебному приставу предлагали большие деньги, чтобы одно из кафе на Шаморе в Приморье не сносили
Часть Владивостока останется без воды в понедельник, 17 июня
Часть Владивостока отключат от электроэнергии в понедельник, 17 июня
Сегодня во Владивостоке наконец-то солнце и до +20°C
«За один удар такой срок»: жителя Хороля осудили за сопротивление полицейскому
Падение грузовика с зерном на Золотом мосту попало на видео
«Жаркое утро»: экс-мэр Владивостока прокомментировал пожар на «Примринге»
С начала сезона в Приморье уже 50 ДТП с участием мототранспорта, 8 человек погибло
Живодеров с пневматическим оружием разыскивают в Приморье
Более 200 предприятий с инвестициями КНР работают в Приморье
Бизнес-омбудсмена из Приморья назвали одним из лучших в России
Надежды на солнечное воскресенье во Владивостоке пока не оправдались
В Новолитовске открыто движение по новому мосту
Во Владивостоке состоялся 76-й выпуск офицеров Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова