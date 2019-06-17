2019-06-17T12:59:31+03:00
Общество

Фонд «Восточный Порт» поздравил медработников с праздником

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С момента создания Восточного Порта почти полвека терминал оказывает помощь медицинским учреждениям Врангеля и Находки. В 2019 году создан Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», деятельность которого включает 12 программ в том числе программу "Здоровье". Задача программы – повышение качества и доступности медицинских услуг для жителей НГО.

По случаю праздника Фонд передал Восточной больнице комплект специализированной медицинской мебели. В ближайшее время при поддержке Фонда в НГО начнет работу проект Находкинской городской больницы «Автобус здоровья», цель которого – проведение диспансеризации, профосмотров и медицинских акций, увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами, в том числе в удаленных районах округа. По инициативе Фонда для проекта приобретены необходимые транспортные средства. Торжественная передача подарков состоится в июле 2019 года.

- Самое ценное, что у нас есть – жизнь и здоровье – в ваших руках! – отметил Вадим Байбак, Президент Фонда, управляющий директор АО «Восточный Порт», вручив медицинским работникам поздравительные адреса и подарки. – Каждый день, выполняя свою благородную миссию, Вы приходите на помощь тем, кому это необходимо. От всей души благодарю вас за многолетний труд в системе здравоохранения, за неравнодушие и отзывчивость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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