2019-06-19T10:36:20+03:00
Общество

Полиция проводит проверку по факту страшной аварии на сопке Холодильник во Владивостоке

Сотрудники уже установили личность водителя и его спутницы
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.
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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту автопроисшествия в Первореченском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Внедорожник упал со склона, пострадали два человека.

Так, в полиции уже установили личности водителя Mitsubishi Pajero и его спутницы. Местный житель 1981 года рождения сейчас находится в реанимации с сочетанной травмой, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Пассажирка, девушка 1990 года рождения, тоже получила медицинскую помощь, но от госпитализации отказалась.

Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего, в ходе которой специалисты установят все обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в обеденное время во Владивостоке произошла серьезная авария. Джип слетел с сопки, именуемой в народе Холодильник, и кубарем покатился вниз. В процессе из автомобиля буквально «катапультировалась» девушка и приземлилась на землю. Автомобиль чудом не раздавил первую пострадавшую.

Сам транспорт получил серьезные кузовные и механические происшествия. Момент аварии успел запечатлеть случайный прохожий, который в этот момент просто прогуливался с собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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