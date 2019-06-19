Полиция проводит проверку по факту страшной аварии на сопке Холодильник во Владивостоке
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту автопроисшествия в Первореченском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Внедорожник упал со склона, пострадали два человека.
Так, в полиции уже установили личности водителя Mitsubishi Pajero и его спутницы. Местный житель 1981 года рождения сейчас находится в реанимации с сочетанной травмой, его состояние медики оценивают как тяжелое.
Пассажирка, девушка 1990 года рождения, тоже получила медицинскую помощь, но от госпитализации отказалась.
Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего, в ходе которой специалисты установят все обстоятельства случившегося.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в обеденное время во Владивостоке произошла серьезная авария. Джип слетел с сопки, именуемой в народе Холодильник, и кубарем покатился вниз. В процессе из автомобиля буквально «катапультировалась» девушка и приземлилась на землю. Автомобиль чудом не раздавил первую пострадавшую.
Сам транспорт получил серьезные кузовные и механические происшествия. Момент аварии успел запечатлеть случайный прохожий, который в этот момент просто прогуливался с собакой.
ИСТОЧНИК KP.RU