2019-06-19T10:42:09+03:00
Происшествия

Жильцам многоэтажки со сгоревшей крышей предложили поселиться в 39-й школе

Мэр Владивостока съездил на место пожара и распорядился отремонтировать кровлю за счет бюджета
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Пожар на Эгершельде. Фото: предоставлено очевидцамиПожар на Эгершельде. Фото: предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

Мэр Владивостока Олег Гуменюк поручил выделить средства из городского бюджета на ремонт сгоревшей сегодня, 19 июня, крыши многоэтажки на Эгершельде. Тем жильцам, кто пока не может оставаться в своих квартирах, предложили поселиться в здании школы №38.

Пожар произошел в пустующей квартире на верхнем пятом этаже – в ней уже много лет никто не живет - и очень быстро перекинулся на крышу. Кровля вспыхнула и полностью сгорела в считанные минуты. Площадь пожар составила 300 квадратных метров. Жертв нет, во время пожара одной девушке стало плохо из-за угарного газа, но госпитализация не потребовалась.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк в это время проверял ход ремонта городских дорог и быстро отреагировал на новость о пожаре – прибыл на место и распорядился помочь жильцам.

- Несмотря на то, что дом находится в ведении управляющей кампании, ВПЭС поручено полностью проверить систему электроснабжения на предмет, когда можно будет подключить к электроэнергии. Оперативно ищут подрядную организацию, которая в ближайшие один-два дня сможет приступить к восстановительным работам - монтажу новой крыши. Сгоревшие конструкции уже сегодня начнет демонтировать управляющая организация. Все пострадавшие, кто пока не сможет находиться в своих квартирах, будут размещены в школе №39, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии.

По словам представителя администрации, контакт с жителями налажен. Глава поручил администрации Фрунзенского района и управлению содержания жилфонда взять ситуацию на контроль и ежедневно общаться с жителями и управляющей организацией.

Крыша дома на Крыгина почти полностью выгорела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энергетики Приморских электрических сетей провели мероприятие для детей в рамках фестиваля #ВместеЯрче
Полиция проводит проверку по факту страшной аварии на сопке Холодильник во Владивостоке
Крупный пожар полностью уничтожил крышу многоэтажки во Владивостоке, тушение продолжается
Это разборка: во Владивостоке два водителя общественного транспорта не поделили дорогу
Еще один внедорожник перевернулся на трассе во Владивостоке
У филиала FESCO во Владивостоке новый директор
В Приморье 18-летний парень исписал матами памятник Ленину
Ремонт Рудневского моста, переделанный Некрасовский путепровод и вторая взлетная полоса: как прошла встреча главы Приморья и министра транспорта РФ
Хирург погубил жену военнослужащего ТОФ прямо на операционном столе во Владивостоке
Глава Минтранса РФ поторопил приморские власти с выдачей лицензий на перевозки
Десять междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 19 июня
Часть Владивостока останется без света в среду, 19 июня
В среду, 19 июня, во Владивостоке массово отключили воду
Воздух в Приморье прогреется до 26 градусов тепла
Во Владивостоке по просьбе жителей провели День подписчика
Ольга Бузова вновь приедет во Владивосток с новой шоу программой
В центре Владивостока художники из Индии создают граффити с амурским тигром
Движение по мосту в село Новороссия Шкотовского района полностью восстановлено
Сотрудники «Земли леопарда» после начала сезона охоты усилили режим патрулирования
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июня 2019 года: Облачно, туманно и до +16°C
Фонд «Восточный Порт» поздравил медработников с праздником
Деликатес с мышьяком: в Приморье обнаружили опасную креветку