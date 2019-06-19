Жильцам многоэтажки со сгоревшей крышей предложили поселиться в 39-й школе

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-19T10:42:09+03:00

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Мэр Владивостока Олег Гуменюк поручил выделить средства из городского бюджета на ремонт сгоревшей сегодня, 19 июня, крыши многоэтажки на Эгершельде. Тем жильцам, кто пока не может оставаться в своих квартирах, предложили поселиться в здании школы №38.

Пожар произошел в пустующей квартире на верхнем пятом этаже – в ней уже много лет никто не живет - и очень быстро перекинулся на крышу. Кровля вспыхнула и полностью сгорела в считанные минуты. Площадь пожар составила 300 квадратных метров. Жертв нет, во время пожара одной девушке стало плохо из-за угарного газа, но госпитализация не потребовалась.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк в это время проверял ход ремонта городских дорог и быстро отреагировал на новость о пожаре – прибыл на место и распорядился помочь жильцам.

- Несмотря на то, что дом находится в ведении управляющей кампании, ВПЭС поручено полностью проверить систему электроснабжения на предмет, когда можно будет подключить к электроэнергии. Оперативно ищут подрядную организацию, которая в ближайшие один-два дня сможет приступить к восстановительным работам - монтажу новой крыши. Сгоревшие конструкции уже сегодня начнет демонтировать управляющая организация. Все пострадавшие, кто пока не сможет находиться в своих квартирах, будут размещены в школе №39, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии.

По словам представителя администрации, контакт с жителями налажен. Глава поручил администрации Фрунзенского района и управлению содержания жилфонда взять ситуацию на контроль и ежедневно общаться с жителями и управляющей организацией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715407" frameborder="0"></iframe> Крыша дома на Крыгина почти полностью выгорела.

ИСТОЧНИК KP.RU