Состояние пострадавшего в жуткой аварии с внедорожником на сопке Холодильник остаётся крайне тяжелым

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-20T07:29:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи продолжают бороться за жизнь молодого человека, который выпал из окна падающего внедорожника. Напомним, что вчера, 19 июня, с сопки Холодильник скатился «Мицубиси Паджеро». В салоне авто находилось два человека – их обоих по инерции выбросило из машины.

Пострадавшая девушка от госпитализации отказалась на месте – ее состояние специалисты оценили как удовлетворительное. А вот ее спутнику не повезло – парень получил серьезные травмы и был доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2 в крайне тяжелом состоянии, в котором находится до сих пор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715406" frameborder="0"></iframe> Внедорожник кубарем скатился с сопки Холодильник.

- Врачи делают все возможное, но травмы, полученные в результате падения, непредсказуемые. Каких-то прогнозов давать рано, все зависит от состояния здоровья пациента, - прокомментировал и в департаменте здравоохранения администрации Приморского края.

В ведомстве добавили, что пострадавший получил сочетанную травму.

ИСТОЧНИК KP.RU