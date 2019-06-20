Состояние пострадавшего в жуткой аварии с внедорожником на сопке Холодильник остаётся крайне тяжелым
Врачи продолжают бороться за жизнь молодого человека, который выпал из окна падающего внедорожника. Напомним, что вчера, 19 июня, с сопки Холодильник скатился «Мицубиси Паджеро». В салоне авто находилось два человека – их обоих по инерции выбросило из машины.
Пострадавшая девушка от госпитализации отказалась на месте – ее состояние специалисты оценили как удовлетворительное. А вот ее спутнику не повезло – парень получил серьезные травмы и был доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2 в крайне тяжелом состоянии, в котором находится до сих пор.
Внедорожник кубарем скатился с сопки Холодильник.
- Врачи делают все возможное, но травмы, полученные в результате падения, непредсказуемые. Каких-то прогнозов давать рано, все зависит от состояния здоровья пациента, - прокомментировал и в департаменте здравоохранения администрации Приморского края.
В ведомстве добавили, что пострадавший получил сочетанную травму.
ИСТОЧНИК KP.RU