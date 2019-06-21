Подать заявку на премию «Город-Порт» предлагают жителям Находки

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-21T08:33:47+03:00

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Жителей Находкинского городского округа приглашают подать заявку в премии «Город-Порт». Такой конкурс в честь своего 45-летия организовало АО «Восточный Порт», крупнейший в стране специализированный угольный терминал.

- Наверное, нет в городе человека, чья жизнь не была так или иначе связана с портовой деятельностью. Только в АО «Восточный Порт» сегодня трудятся более 2000 человек из Находки, Врангеля и Партизанска - рассказал Вадим Байбак, управляющий директор. - Почти за полвека работы здесь сформировались целые семейные трудовые династии. Именно поэтому мы приняли решение организовать премию с говорящим названием «Город-порт».

Цель премии - показать, рассказать и наградить талантливых и трудолюбивых жителей НГО, которыми гордится предприятие и весь городской округ. Всего в конкурсе - 11 номинаций, в том числе «Спортивная Находка», «Рекорд года», «Хранитель традиций», «Находка - территория творчества». Подать заявку можно до 28 июня 2019 года. Подробнее о правилах участия можно почитать в Положении. Причем рассказать можно как о себе, так о своих выдающихся коллегах, друзьях и родственниках.

Экспертный совет, в который вошли представители общественности Находкинского городского округа, определит победителей в каждой номинации. Торжественное награждение пройдет 7 июля, во Врангеле, на большом городском празднике в честь 45-летия «Восточного Порта».

Больше информации - в официальном аккаунте Фонда «Восточный Порт» в Инстаграм @fondvostochnyport или по телефону +7-967-389-15-49

ИСТОЧНИК KP.RU