Полиция прокомментировала стрельбу на парковке кинотеатра во Владивостоке
Участников перестрелки на парковке кинотеатра «Галактика» на улице Добровольского задерживает полиция. Напомним, что 21 июня неизвестный вытащил из машины охотничий карабин и начал стрелять в людей. Два человека госпитализированы.
Как сообщает краевая полиция, о том, что в Первомайском районе слышны выстрелы, сообщила местная жительница. На место тут же выехали сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа.
- Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое участников инцидента получили ранения и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
На парковке кинотеатра во Владивостоке произошла перестрелка.Социальные сети
В ведомстве также отметили, что по факту стрельбы на парковке кинотеатра проводится проверка. Полицейские выяснят обстоятельства инцидента.
- Проводятся мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к инциденту, - добавили в полиции.
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