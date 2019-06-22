Полиция прокомментировала стрельбу на парковке кинотеатра во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:08 2019-06-22T07:32:56+03:00

О том, что в Первомайском районе слышны выстрелы, сообщила местная жительница Фото: Социальные сети

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Участников перестрелки на парковке кинотеатра «Галактика» на улице Добровольского задерживает полиция. Напомним, что 21 июня неизвестный вытащил из машины охотничий карабин и начал стрелять в людей. Два человека госпитализированы.

Как сообщает краевая полиция, о том, что в Первомайском районе слышны выстрелы, сообщила местная жительница. На место тут же выехали сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа.

- Установлено, что между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого двое участников инцидента получили ранения и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716035" frameborder="0"></iframe> На парковке кинотеатра во Владивостоке произошла перестрелка.Социальные сети

В ведомстве также отметили, что по факту стрельбы на парковке кинотеатра проводится проверка. Полицейские выяснят обстоятельства инцидента.

- Проводятся мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к инциденту, - добавили в полиции.

Если у вас есть какая-либо информация о случившемся, просим сообщить о ней на почту редакции «Комсомольской правды - Приморье» kompr.vl@gmail.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU