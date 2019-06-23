Проспект красоты во Владивостоке перекрыли до вечера из-за велопарада
Улицу Всеволода Сибирцева, известную в народе как Проспект красоты, перекрыли в воскресенье, 23 июня, от кольца фуникулера до поворота на Шефнера. До 21:00 здесь будет проходить 11-й массовый велопарад в рамках Дня молодежи.
Ради велосипедистов в этом году не стали перекрывать центральные улицы, а решили на день сделать пешеходной одну из самых красивых, с великолепным видом на Золотой Рог. Ожидается, что зрителями мероприятия станут около 10 тысяч человек.
Велопарад во Владивостоке на Проспекте красоты.
- Мы поддерживаем Проспект красоты, мы хотим, чтобы прекрасные виды были доступны всем жителям города. Хотим, чтобы были организованы пешеходные и велосипедные зоны в нашем прекрасном Владивостоке, - заявили организаторы мероприятия.
Необычные велосипеды на празднике. Фото: предоставлено одним из участников
На Проспекте красоты сегодня работают 12 развлекательных площадок: детские соревнования по беговелам, тесты необычных велосипедов, акробатические прыжки через машину, бесплатная зона с акробатическими батутами, выездная мастерская с возможностью бесплатно настроить свой велосипед, пикники, лекции и так далее.
На мероприятии работают 12 развлекательных площадок. Фото: предоставлено одним из участников
Площадки работают с 10:00. Официальное открытие мероприятия и заезд состоятся с 11:30 до 12:00. Приглашаются все желающие. Вход свободный.
СОтни велосипедистов присоединились к акции. Фото: предоставлено одним из участников
ИСТОЧНИК KP.RU