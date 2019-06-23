Проспект красоты во Владивостоке перекрыли до вечера из-за велопарада

СЕГОДНЯ 04:24 2019-06-23T05:34:29+03:00

Велопарад во Владивостоке на Проспекте красоты. Фото: предоставлено одним из участников

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Улицу Всеволода Сибирцева, известную в народе как Проспект красоты, перекрыли в воскресенье, 23 июня, от кольца фуникулера до поворота на Шефнера. До 21:00 здесь будет проходить 11-й массовый велопарад в рамках Дня молодежи.

Ради велосипедистов в этом году не стали перекрывать центральные улицы, а решили на день сделать пешеходной одну из самых красивых, с великолепным видом на Золотой Рог. Ожидается, что зрителями мероприятия станут около 10 тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716124" frameborder="0"></iframe> Велопарад во Владивостоке на Проспекте красоты.

- Мы поддерживаем Проспект красоты, мы хотим, чтобы прекрасные виды были доступны всем жителям города. Хотим, чтобы были организованы пешеходные и велосипедные зоны в нашем прекрасном Владивостоке, - заявили организаторы мероприятия.

Необычные велосипеды на празднике. Фото: предоставлено одним из участников

На Проспекте красоты сегодня работают 12 развлекательных площадок: детские соревнования по беговелам, тесты необычных велосипедов, акробатические прыжки через машину, бесплатная зона с акробатическими батутами, выездная мастерская с возможностью бесплатно настроить свой велосипед, пикники, лекции и так далее.

На мероприятии работают 12 развлекательных площадок. Фото: предоставлено одним из участников

Площадки работают с 10:00. Официальное открытие мероприятия и заезд состоятся с 11:30 до 12:00. Приглашаются все желающие. Вход свободный.

СОтни велосипедистов присоединились к акции. Фото: предоставлено одним из участников

ИСТОЧНИК KP.RU