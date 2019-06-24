Еще на семи пляжах и водоемах Приморья разрешили купаться специалисты

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-24T07:23:11+03:00

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Еще семь пляжей разрешены для купания в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба администрации края. Таким образом, всего в регионе для купания доступны 15 пляжей.

Краевая межведомственная комиссия продолжает приемку мест отдыха у воды. По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, на сегодняшний день проверку прошли 15 пляжей и водоемов:

Во Владивостоке:

– пляж Санаторий «Приморье» МВД России (Амурский залив);

– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);

– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);

– пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);

– место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);

– место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);

– место массового отдыха «Пляж Солнечный» (Амурский залив);

– место массового отдыха «Новый Аякс» (бухта Аякс, остров Русский);

В Артеме:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж ООО «Торгово-строительной кампании ОВС» (бухта Муравьиная);

– пляж детского загородного оздоровительного лагеря «Юность» (бухта Муравьиная);

В Штыково:

– открытый бассейн (детский) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– открытый бассейн (для взрослых) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

В Ханкайском районе:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Старт» (село Новокачалинск).

До этого специалисты официально разрешили купаться лишь на восьми приморских пляжах. К слову, всего в Приморье 81 пляж и еще 19 пляжей детских лагерей.

Среди разрешенных для купания пляжей в первых рядах оказалась и знаменитая на весь регион Шамора. Несколько лет подряд Роспотребнадзор «браковал» это место отдыха и запрещал здесь купаться. Но гостей и жителей края предостережение все равно не смущало.

ИСТОЧНИК KP.RU