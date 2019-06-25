2019-06-25T09:07:39+03:00
Общество

Игорь Пушкарев: «Открылись истинные цели тех, кто стоит за моим делом»

Бывший глава Владивостока прокомментировал арест счетов группы компаний «Востокцемент»
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Макеев Иван.Фото: Макеев Иван.
Изменить размер текста:

Бывший глава Владивостока рассказал на своей странице в Facebook, что думает по поводу ареста счетов группы компаний «Востокцемент», выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиардов рублей.

К слову, Игорь Пушкарев считает, что теперь истинные цели тех, кто стоит за его делом, стали полностью ясны.

- Эта цель - захват бизнеса, который я создавал и которым руководил ещё до избрания меня главой Владивостока, - громко заявил бывший градоначальник, который сейчас находится в колонии.

По его мнению, нет никаких оснований ни для подачи иска, ни для наложения ареста.

- Арест на имущество и счета компаний ГК «Востокцемент» был наложен в рамках расследования уголовного дела в отношении неустановленных лиц, где нет ни обвиняемых, ни подозреваемых. Исковых заявлений в рамках данного дела также нет. Поэтому оснований для наложения ареста нет, так как арест может быть наложен только на имущество подозреваемых или обвиняемых и с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, - считает Игорь Пушкарев.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», генпрокуратура арестовала счета бизнес-империи экс-мэра Владивостока. Речь идет про АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент». А также ООО «Востокцемент» и АО ПО «Якутцемент», которые ответчиками не являются. Арест наложен 31 мая 2019 года, однако известно об этом стало только 20 июня. В компании выступили с заявлением. Самого Игоря Пушкарева уже приговорили к 15 годам колонии, однако государство хочет получить с него еще 3,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики назвали день, когда в Приморье будет жарко
Водителя скорой помощи в Приморье уволили из-за больничного
Не хочу, не буду: приморцец отказался лечиться от заразного туберкулеза, поэтому оказался в больнице принудително
В Приморье изменят Устав края
В Приморье появится 11 центров амбулаторной онкологической помощи
Не радует: синоптики дали предварительный прогноз на предстоящий июль
В центре Владивостоке могут радикально изменить движение автотранспорта
В Приморье ищу пропавшую девять месяцев назад женщину
Старый-новый оператор: в Приморье определились с компанией, которая будет заведовать мусором
Погода во Владивостоке на 25 июня 2019 года: днем до +20, ветер и местами туман
Дожди и шквалистый ветер: главный синоптик Приморья рассказал, чего ожидать от новой рабочей недели
Приморцы смогут сами выбрать время, до которого часа в магазине можно будет купить алкоголь
В Приморье 14-летний подросток разбился на квадроцикле
В полиции рассказали подробности аварии с автобусом на трассе в Приморье
Настоящая жара: в Приморье ждут 35 градусов
Еще на семи пляжах и водоемах Приморья разрешили купаться специалисты
Приморские команды завоевали шесть медалей на Всероссийской Олимпиаде по Робототехнике
Во Владивостоке благоустроят форт Поспелова, чтобы презентовать его гостям ВЭФ
Четыре междугородных автобусных рейса отменили во Владивостоке в понедельник, 24 июня
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 24 июня
Осталось надеяться на государство: пайщики долгостроя на Русском ждут финансирования
На этой неделе Владивосток ждут массовые отключения воды
В Приморье потеплеет до +30 градусов
Китайский рынок в Уссурийске тушили 12 часов