Игорь Пушкарев: «Открылись истинные цели тех, кто стоит за моим делом»

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-25T09:07:39+03:00

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Бывший глава Владивостока рассказал на своей странице в Facebook, что думает по поводу ареста счетов группы компаний «Востокцемент», выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиардов рублей.

К слову, Игорь Пушкарев считает, что теперь истинные цели тех, кто стоит за его делом, стали полностью ясны.

- Эта цель - захват бизнеса, который я создавал и которым руководил ещё до избрания меня главой Владивостока, - громко заявил бывший градоначальник, который сейчас находится в колонии.

По его мнению, нет никаких оснований ни для подачи иска, ни для наложения ареста.

- Арест на имущество и счета компаний ГК «Востокцемент» был наложен в рамках расследования уголовного дела в отношении неустановленных лиц, где нет ни обвиняемых, ни подозреваемых. Исковых заявлений в рамках данного дела также нет. Поэтому оснований для наложения ареста нет, так как арест может быть наложен только на имущество подозреваемых или обвиняемых и с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, - считает Игорь Пушкарев.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», генпрокуратура арестовала счета бизнес-империи экс-мэра Владивостока. Речь идет про АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент». А также ООО «Востокцемент» и АО ПО «Якутцемент», которые ответчиками не являются. Арест наложен 31 мая 2019 года, однако известно об этом стало только 20 июня. В компании выступили с заявлением. Самого Игоря Пушкарева уже приговорили к 15 годам колонии, однако государство хочет получить с него еще 3,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU