Депутаты думы Владивостока приняли корректировки бюджета на несколько лет вперед

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-27T07:08:12+03:00

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Сегодня, 27 июня, прошло очередное заседание думы города Владивостока, на котором депутаты рассмотрели ряд социально-важных вопросов. Об основных моментах заседания рассказал председатель думы Андрей Брик.

- Сегодня будет рассмотрена корректировка бюджета на 2019, 20 и 21 года. Рассмотрим вопросы по увеличению субсидий на определенные виды деятельности в направлении спорта и культуры. Будут добавлены средства на реконструкцию и ремонт придомовых территорий, дорог общего пользования за счет средств, поступивших из дорожного фонда Приморского края. Увеличим субвенции на приобретение помещений для детей-сирот - для нас это очень важная позиция. Часть вопросов будет рассмотрена по муниципальной собственности, которая передается в краевую. Это котельные, которые переведут в краевую собственность с последующей передачей в хозяйственное ведение "Примтеплоэнерго".

Также в городской бюджет были добавлены запланированные средства на сумму свыше 77 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на ремонт муниципальных объектов, улучшение состояния дорог на остове Попова и в поселке Береговое, установку и аренду понтонов на ближайших к Владивостоку островах.

Кроме того, в ходе обсуждения вызвал интерес вопрос о предоставлении гражданами при устройстве на муниципальную службу профилей в социальных сетях и иных личных данных, которые бы позволили идентифицировать его как личность. Несмотря на возникшие вопросы, депутаты единогласно приняли поправки, внесенные к правому акту, принятому в первом чтении.

В конце заседания единогласно был принят проект о награждении почетной грамотой думы города Владивостока а так же озвучены благодарности некоторым депутатам за активную социальную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU