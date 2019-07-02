Приморец рассказал о главном минусе недавно открывшегося «Леруа Мерлен»

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-02T07:27:50+03:00

Местные жители подхватили эстафету и рассказали о том, что не устраивает их

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На прошлой неделе в Приморском крае состоялось долгожданное открытие строительного гипермаркета. Как и полагается, страсти вокруг «Леруа Мерлен» не утихают по сей день. Вот и на этот раз один из местных жителей решил рассказать о самом главном минусе крупного торгового центра.

На своей странице в Facebook Андрей Рысенков поделился своими впечатлениями от посещения «Леруа Мерлен». Он рассказал, что для начала дождался спада ажиотажа и только потом решил съездить в строительный гипермаркет. Ему даже повезло припарковаться у входа, что в день открытия сделать было почти нереально.

В целом мужчина отметил слаженную работу персонала и организованный сервис. Но, как говорится, куда без ложки дегтя в бочке с медом.

- Один большой минус, который я хочу выделить - отсутствие связи внутри помещения. Поделиться, допустим, фото с женой, начальником, дизайнером, чтобы согласовать цвет или стоимость, у вас не получится. Связи нет никакой. Это, кстати, и не безопасно. Надеюсь, устранят, - посетовал приморец.

Под постом сразу же появились и другие комментарии. Из одного стало понятно, что «ассортимент ограниченный, сервиса нет вообще. у черта на куличках находятся».

К слову, открытие первого магазина строительного ритейлера «Леруа Мерлен» в Приморье вызвало дикий ажиотаж. Несмотря на разгар рабочего дня ТЦ посетили толпы людей.

ИСТОЧНИК KP.RU