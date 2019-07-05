Ученые просят сообщать о случаях встречи косаток и белух в Охотском море

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-05T10:04:23+03:00

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Специалисты подвели итоги первого этапа выпуска косаток и белух из бухты Средней в Охотское море. Ученые следят за бывшими узниками «китовой тюрьмы» с помощью маячков, вживленных мормлекам - спутниковые метки позволят следить за животными от 3 до 6 месяцев. Однако понять, что животные воссоединились с дикой природой, поможет только живое наблюдение, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Консилиум ученых по выпуску узников «китовой тюрьмы» рассчитывает на сотрудничество Росрыболовства в части мониторинга перемещений освобожденных косаток и белух. Соответствующее письмо направлено в амурское территориальное управление ведомства.

- Мы попросили дать поручение береговым рыболовным бригадам сообщать обо всех случаях встречи косаток и белух. Сигнал с места нам позволит расширить сеть нашего мониторинга по побережью моря и в районах промысла. Если нам сообщат с указанием времени и места, что видели, например, группу косаток, а наша метка в это время будет там же, мы будем иметь основания говорить, что животное воссоединилось с дикой группой сородичей. Это наша цель, - заявил Вячеслав Бизиков, заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Напомним, что в конце июня на волю отпустили двух косаток и шесть белух, которые раньше содержались в «китовой тюрьме». Свободы ожидает еще 89 китообразных. Известно, что выпущенные косатки ушли на 400 километров от мыса Перовского - места освобождения. Мормлеки рыскают, что может говорить о том, что они охотятся.

Однако где сейчас находятся выпущенные белухи и как они осваиваются в дикой природе - не говорится ни слова. Соответствующие вопросы «КП - Владивосток» адресовала ВНИРО. Директор учреждения заявил, что кадры с белухами есть, они войдут в два фильма про узников бухты Средней.

- Белух мы показывали мало потому, что одно дело показать косатку, которая театрально прыгает, а белухи вели себя иначе. Это партизаны. Как только белуха оказывалась вне носилок, она ту же секунду ныряла, по дну уходила и выныривала метров за 300. Что там было снимать? - добавил Вячеслав Бизиков.

ИСТОЧНИК KP.RU