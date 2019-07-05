Дождалась брата, а потом в пляс: как выпускали первых косаток из приморской «китовой тюрьмы»

Ученые рассказали о том, как две косатки пережили переезд из бухты Средняя к мысу Первоского и как отреагировали на освобождение. Эти мормлеки оказались братом и сестрой и, судя по данным с маячков, до сих пор стараются держаться вместе. А вот о шести освобожденных белухах было упомянуто лишь вскользь.

- Когда мы везли косаток, больше нервничал самец - покрикивал. Он меньше и более реактивный по характеру. Самка держалась очень спокойно. Но когда косатки оказались на палубе самоходной баржи и пошли по Амуру при встречном бризе, они успокоились оба и стали спокойно друг с другом разговаривать. Они общались. Поэтому говорить о том, что животным не дали возможности восстановить социальное поведение – некорректно. Они не прекращали своего социального поведения, даже находясь в одиночных ваннах, - сообщил Вячеслав Бизиков, заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

ПОИГРАЛИСЬ И ПОТЯНУЛИСЬ

Кстати, выпускали косаток (да и белух тоже) с помощью ноу-хау отловщиков - через транспортную клеть, установленную между корпусами катамарана примерно в 200 метрах от берега. Первой на воле оказалась самка, которая попыталась вернуться за братом. Заметив, что родственника потихоньку выпроваживают домой, косатка-девочка смиренно осталась ждать возле клети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/718510" frameborder="0"></iframe> Как выпускали первых косаток из приморской «китовой тюрьмы».Видео: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)! другой источник

- Когда брат и сестра оказались на воле, они, «вдарив» один раз по катамарану, «отлетели» вдвоем в море от нас метров на 200 и стали энергично кружиться, выполняя сложные пируэты под водой и над водой. Это напоминало эмоциональный танец. Во всяком случае так я его чувствовал. Животные на большой скорости носились по кругу вместе, вместе переворачивались вокруг своей оси, делая так называемого крокодила. Они заныривали вдвоем потом «вылетали» из воды, «бухались» обратно, намерено поднимая фонтаны воды, и снова ходили по кругу. Так продолжалось около 20 минут. Само по себе такое поведения вряд ли могло бы сделать животное, у которого затекло тело и развита миопатия. Возможно, так они разминали тело, - вспомнил Вячеслав Бизиков.

УШЛИ В МОРЕ

После танца, брат и сестра встали рядом друг с другом и ушли в море. Больше, как сказал господин Бизиков, их не видели. Но зато маячки, которые установили на косаток, передают данные об их передвижениях.

Итак, когда животные вышли в море, они взяли курс на северо-запад и за сутки проплыли 150 километров. Три дня они шли, не меняя направления движения. Почему-то косатки плыли в залив Академии - это место, где больше года назад их поймали и отвезли в «китовую тюрьму». Кстати, по пути они расходились на пять-шесть километров и снова сходились. Для китообразных это пустяковое расстояние, поэтому они продолжали общаться. Ученые предполагают: это было охотничье рысканье, что позволяет сказать: брат и сестра вернулись к естественному питанию. Кстати, как мормлеки сориентировались в море – еще предстоит выяснить ученым. А мы продолжим путешествие по Охотскому морю вместе с освобожденными косатками.

- Дальше они вышли западнее Шантарских островов – это Тугурский залив. И там они изменили свое поведение. Брат и сестра стали рыскать, иногда разделяясь, и отходя друг от друга на 20-25 километров, а потом снова сходясь вместе. Мы это оцениваем как явный признак охотничьего поведения. Тугурский залив – это место, куда впадают несколько лососевых нерестовых рек, в них уже может быть сема, скоро пойдет горбуша. Вообще, этот угол кормное место, куда во множестве летом подходят косатки и белухи. Правильно, что они туда пришли. Уже сейчас там есть морские млекопитающие – тюлени лахтак и ларга. Так что за их кормовую базу мы сейчас спокойны, - продолжил Вячеслав Бизиков.

На 4 июля костаки находились в 400 километрах от места выпуска на расстоянии в 30 километров друг от друга. Что они делают – охотятся или ищут семьи – ученым еще предстоит узнать.

Где сейчас находятся белухи - на пресс-конференции не сообщили, данных об их состоянии и передвижениях также нет на сайте ВНИРО. Соответствующие вопросы мы адресовали институту и как только получим ответ, опубликуем.

Отметим, что еще 8 косаток и 81 белуха до сих пор остаются в центре передержки в бухте Средняя. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалине признал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостоке по материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

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