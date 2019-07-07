Хотел проскочить: два престижных авто не поделили дорогу в центре Владивостока

СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-07T06:28:30+03:00

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Выходной двух приморских автолюбителей оказался омрачен из-за ДТП, сообщает «КП»-Владивосток». Автомбилисты не смогли поделить дорогу в центре приморской столицы, в результате чего повредили своих престижных железных коней.

По словам очевидцев, аварию возле дома №13 на улице Суханова спровоцировал водитель Honda CHR.Рулевой новенького кроссовера выехал на перекресток на красный свет, в то время как владелец Mercedec-Benz начал движение во время разрешающего сигнала светофора. Грубое нарушение привело к серьезным повреждениям отнюдь не дешевых авто. В машинах оказались повреждены крылья, бампера и капоты. В причинах спешки виновника происшествия теперь будут разбираться специалисты.

Свидетели уверяют,что виноват водитель кроссовера. Фото: Dps_vl; АК_VDK

«Комсомлка» ранее рассказывала о серьезном ДТП, которое произошло на объездной трассе Владивостока. В результате невнимательности, водитель кроссовера на всем ходу протаранил КамАЗ дорожной службы. Машина превратилась в груду металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU