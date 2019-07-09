СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-09T10:54:58+03:00

В Северной Корее выпустили марки в честь встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина во Владивостоке. Фото: пресс-служба Кремля

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В КНДР появились марки, посвященные встрече лидеров Северной Корей и Владимира Путина, которая прошла во Владивостоке. Напомним, что это был первый визит Ким Чен Ына в Россию, в рамках которого он впервые с момента прихода к власти поговорил с Владимиром Путиным. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на Facebook посольства РФ в Пхеньяне.

- Надпись на марках на русском и корейском языках гласит: «На память визита в РФ председателя ТПК, председателя Госсовета КНДР, верховного главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына», - отмечается в сообщении дипмиссии.

На марках есть надписи как на русском, так и на корейском языках. Фото: Facebook посольства РФ в Пхеньяне

Напомним, что во Владивосток лидер Северной Кореи прибыл на бронепоезде. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялись на Русском острове и длились почти два часа, тогда как протоколом на беседу тет-а-тет отводится 50 минут. Президент России назвал диалог обстоятельным.

ИСТОЧНИК KP.RU