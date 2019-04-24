2019-04-24T03:14:12+03:00
Общество

Визит Ким Чен Ына: во Владивостоке изменят схему прибытия и отправления поездов

Посадка и высадка пассажиров будет проходить только на двух платформах
София МИХАЙЛОВА
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Архив «КП».Архив «КП».
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В среду, 24 апреля, движение на железнодорожном вокзале скорректируют. Связано это с тем, что в дальневосточную столицу прибывает легендарный бронепоезд с Ким Чен Ыном и его делегацией на борту.

По словам пресс-секретаря АО «Экспресс Приморья» Максима Каленника, ориентировочно с 15:00-16:00 часов поезда и электрички будут прибывать только на платформы №3 и №4. Исключением не стали и экспрессы в аэропорт.

- Сюда они будут прибывать, отсюда же и отправляться. Остальные платформы, видимо, будут заняты, - прокомментировал собеседник агентства.

По громкой связи людей оповестят о прибытии, посадке. График движения изменен не будет, по словам Максима Каленника, пока все планируется по расписанию.

Как ранее сообщала «Комсомолка», северокорейский бронепоезд прибудет на железнодорожный вокзал Владивостока 24 апреля. Далее передвигаться по дальневосточной столице Ким Чен Ын будет на личном лимузине, который уже привезли и доставили на территорию кампуса ДВФУ.

Для председателя Госсовета КНДР подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Один из корпусов в кампусе Дальневосточного федерального университета уже преобразился до неузнаваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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