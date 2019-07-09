АО «Восточный Порт» провел первую церемонию вручения премии «Город-Порт»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-09T12:26:40+03:00

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В рамках большого празднования своего 45-летия АО «Восточный Порт» провел церемонию награждения премии «Город-Порт». По решению экспертного совета победителями в 2019 году стали:

– Номинация «Морская династия»: Екатерина Ананьина. Несколько поколений семьи Екатерины работают в АО «Восточный Порт».

– Номинация «Спортивная Находка»: Валентин Кондратенко, параспортсмен, победитель всероссийских и международных соревнований по паратхэквондо.

– Номинация «Голос Порта»: Юрий Будаев, автор сборников стихотворений о «Восточном Порту» и родной Находке.

– Номинация «Восточная надежда»: Александр Бойко, врач-нейрохирург Городской больницы №1 г. Находка.

– Номинация «Мой дом – Находка»: Ирина Бондарь, председатель Общества инвалидов города Находки.

Церемония награждения премии «Город-Порт»

– Номинация «Мой дом – Находка»: Эльвира Паначева, руководитель центра защиты материнства и детства «Колыбель».

– Номинация «Мое дело»: Галина Кошулинская, заведующая библиотекой №9 МБУК ЦБС Находкинского городского округа.

– Номинация «Хранитель традиций»: Николай Карташов, Ветеран порта АО «Восточный Порт», участник трудового фронта (тыла).

– Номинация «Находка – территория творчества»: заслуженный коллектив самодеятельного творчества Приморского края, образцовый ансамбль народного танца «Журавушка», победитель танцевальных конкурсов всероссийского и международного уровней.

– Номинация «Выбирая доброе дело»: Валерий Иванченко, волонтер-тренер по боксу и специалист по патриотическому воспитанию.

– Номинация «Выбирая доброе дело»: Оксана Володина, руководитель благотворительного фонда «Ника», реализует волонтерские благотворительные проекты в НГО.

Церемония награждения премии «Город-Порт»

Победителей премии определило экспертное жюри, в состав которого вошли Елена Полянская, начальник отдела по управлению персоналом АО «Восточный Порт», Ирина Бальзина, действительный член Русского географического общества, Андрей Карпов, председатель Попечительского Совета Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», Светлана Якименко, заместитель начальника отдела по связям с общественностью администрации Находкинского городского округа, Наталья Вотчал, главный редактор газеты «Находкинский рабочий».

Конкурс проводился впервые, организаторы получили более 200 заявок. По предложению Вадима Байбака, управляющего директора АО «Восточный Порт», Президента Фонда «Восточный Порт», премию решено сделать ежегодной и приурочить к Дню работника морского и речного флота.

Церемония награждения премии «Город-Порт»

ИСТОЧНИК KP.RU