2019-07-11T07:42:06+03:00
Общество

Туристы из Австралии проявили взрывной интерес к Приморскому краю

Но пальма первенства остается у другой страны
Сергей БАЛАНОВ
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Туристы из Австралии. Фото: Евгения ЩурТуристы из Австралии. Фото: Евгения Щур
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Поток иностранных туристов в Приморский край в первом полугодии 2019 года вырос на 25%. Край посетили почти 400 тысяч иностранцев, более 300 тысяч из них – в качестве туристов. Лидером по росту интереса к Приморью стала Австралия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Если в первом полугодии прошлого года из Австралии в Приморье приехало более 200 человек страны, то в этом году за то же время – свыше 850.

На втором месте по приросту Япония.

- С января по июнь мы приняли свыше 11 тысяч граждан этого государства. В первые шесть месяцев 2018 года эта цифра составляла около 5 тысяч. Увеличение – на 133%, – рассказал директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

Из США в этом году приехало 1299 путешественников, на 120% больше, чем в прошлом.

Больше всего туристов в Приморье по-прежнему приезжает из Китая. С января по июнь с достопримечательностями края познакомились более 150 тысяч гостей. Кстати, недавно китайские авиалинии открыли новый прямой рейс из Владивостока – в древнюю столицу Сиань. На втором месте – Республика Корея, откуда за полгода приехало 122 тысячи туристов – на 72% больше, чем за тот же период в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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