Четыре ребенка утонули в водоемах Приморья
С начала лета в Приморье в результате несчастных случаев на воде погибли четверо детей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
Большая часть подобных трагедий, по статистике, происходит по недосмотру взрослых, а несовершеннолетние гибнут в не приспособленных для купания водоемах.
Полицейские призывают родителей соблюдать простые правила:
- не упускать ребенка из вида, как бы хорошо он ни умел плавать,
- использовать жилеты, нарукавники для плавания, даже когда ребенок просто гуляет рядом с водоемом,
- рассказывать детям правила поведения на водоемах, последствиях их нарушения,
- не быть равнодушными, если рядом купаются дети без присмотра взрослых, предупреждать несчастные случаи на воде.
ИСТОЧНИК KP.RU