2019-07-13T09:02:29+03:00
Общество

Четыре ребенка утонули в водоемах Приморья

Чаще всего трагедии происходят, когда родители оставляют детей без присмотра
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Спасательный кругСпасательный кругФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С начала лета в Приморье в результате несчастных случаев на воде погибли четверо детей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Большая часть подобных трагедий, по статистике, происходит по недосмотру взрослых, а несовершеннолетние гибнут в не приспособленных для купания водоемах.

Полицейские призывают родителей соблюдать простые правила:

- не упускать ребенка из вида, как бы хорошо он ни умел плавать,

- использовать жилеты, нарукавники для плавания, даже когда ребенок просто гуляет рядом с водоемом,

- рассказывать детям правила поведения на водоемах, последствиях их нарушения,

- не быть равнодушными, если рядом купаются дети без присмотра взрослых, предупреждать несчастные случаи на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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