Давидыч выполнит волю сокамерника Игоря Пушкарева

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-17T13:18:03+03:00

Отсидевший почти три года в СИЗО блогер и стритрейсер Эрик Китуашвили приедет во Владивосток с филантропическим проектом для детей

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Видеоблогер и стритрейсер Эрик Китуашвили, он же Давидыч, сидевший в «кремлевском централе» вместе с Игорем Пушкаревым, решил закрыть гештальт и посетить «лучший город Земли», где еще недавно его бывший сокамерник был мэром. Именно сюда в августе отправится традиционный автопробег «Smotrarun 2019», который Давидыч проводит с 2010 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Такие благотворительные автопробеги проводились стритрейсерской тусовкой до 2015 года, но потом ее лидер, поругавшийся с ГИБДД, отправился в места не столь отдаленные, формально - за мошенничество со страховками. В феврале 2016 года его арестовали, а в конце 2018 года осудили на 4 года и 8 месяцев за инсценировку угона нескольких дорогих машин, за которые он получил более 8 миллионов от автостраховщиков, говорится в приговоре. После апелляции главного автоблогера страны выпустили на свободу – по части обвинений истек срок давности, по остальному зачлось время, проведенное в СИЗО.

Из этих без малого трех в «кремлевском централе» лет почти год Давидыч сидел в одной камере с экс-мэром Владивостока Игорем Пушкаревым, о котором теперь отзывается очень хорошо во многих интервью, даже у Дудя. Они вместе встречали Новый год, гуляли, занимались спортом и много разговаривали. По признанию самого Эрика, сокамерники «не могли наговориться» - настолько им было интересно друг с другом.

Эрик Китуашвили после освобождения сходил один раз на суд Пушкарева, которому, напомним, впоследствии дали 15 лет колонии. После судебного заседания Эрик поговорил с журналистами, рассказав не только о том, как они с Игорем Пушкаревым делили быт в СИЗО, но и о том, как экс-мэр заставил его полюбить город Владивосток.

- Я влюбился во Владивосток, потому что Игорь мне все про него рассказывал, показывал кучу фотографий. Мне кажется, я этот город знаю, как свои пять пальцев, хотя ни разу там не был. Он меня, конечно, пристыдил: «Давидыч, ну как ты мог не быть во Владивостоке! У нас столько автомобилей». Мне прям стало стыдно, - рассказывал стритрайсер.

Видимо поэтому маршрут первого автопробега, организованного Давидычем после выхода из СИЗО, пройдет не по европейским странам и курортам Черного моря, как обычно, а по России с конечной точкой в столице Дальнего Востока. Автопробег «Smotrarun 2019» протяженностью 11 тысяч километров стартует в Москве 1 августа и объединит 14 российских городов, а завершится во Владивостоке 26-28 августа.

- За один автопробег ты увидишь всю красоту и мощь России. Вместе поможем детям. Своими руками. Никто из нас не останется прежним. Оставляй заявку, если ты к этому готов, - пишет Давидыч в своем инстаграме.

Участие в автопробеге недешевое. Путешественнику на своем транспорте нужно заплатить 300 тысяч рублей, при этом количество мест в машине будет, по словам организаторов, неограниченно. Если же машины нет или на ней ехать не хочется, то команда «Smotrarun 2019» предлагает взять их автомобиль премиум-класса с водителем или пассажиром - тогда участие обойдется в 150 тысяч рублей.

Во время путешествия участники посетят детские дома. Вырученные деньги сотрудники автопробега собираются отправить на помощь благотворительным организациям. Правда уточняют, что вычтут из бюджета затраты на организационные вопросы.

Команда «Smotrarun 2019» планирует привлечь к участию два десятка российских звезд, таких как актер Гоша Куценко, певица Катя IOWA, ведущий рэп-батлов Ресторатор и многие другие. На каком этапе они будут участвовать и доедут ли до Владивостока, не понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU