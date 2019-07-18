Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Приморье, которое унесло жизни шести человек

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-18T09:32:54+03:00

В страшной аварии выжил ребенок, но получил множественные переломы

Изменить размер текста: A A

В Шкотовском районе Приморья столкнулись иномарка «Тойота Виш» и грузовик ХОВО. ДТП случилось на 32 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

Авария унесла жизни трех мужчин и трех женщин, которые находились в минивэне. Седьмой пассажир – ребенок – госпитализирован в Артемовскую больницу с сочетанными травмами.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Очевидцев ДТП, владеющих информацией об обстоятельствах происшествия, ставших свидетелями автоаварии, полиция просит обратиться по телефонам (423)310-408 – дежурная часть ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, (423) 490-491.

ИСТОЧНИК KP.RU