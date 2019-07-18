2019-07-18T11:29:45+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Приморье: шесть человек погибли, госпитализирован ребенок

На трассе столкнулись универсал и самосвал [фото, видео]
Александра ШОПЕНКО
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В ДТП погибли трое мужчин и три женщиныВ ДТП погибли трое мужчин и три женщиныФото: 25.mvd.ru
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В Приморье иномарка «Тойота Виш» столкнулась с грузовиком ХОВО. Универсал в результате ДТП превратился в груду железа. В момент столкновения в автомобиле находились семь человек, выжить удалось одному пассажиру – ребенок госпитализирован.

По предварительным данным, «Тойота Виш» ехала со стороны Шкотово во Владивосток Фото: Предоставлено очевидцем

По предварительным данным, «Тойота Виш» ехала со стороны Шкотово во ВладивостокФото: Предоставлено очевидцем

По предварительным данным, «Тойота Виш» ехала со стороны Шкотово во Владивосток. На 32 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный иномарка столкнулась с самосвалом. Обе машины улетели в кювет, «Тойота» сейчас представляет собой груду искореженного железа.

Универсал в результате ДТП превратился в груду железа Фото: 25.mvd.ru

Универсал в результате ДТП превратился в груду железаФото: 25.mvd.ru

После столь страшного столкновения у тех, кто находился в универсале, шанс выжить был минимален. В ДТП погибли трое мужчин и три женщины.

- Личности погибших устанавливаются. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Смертельное ДТП с самосвалом.

На место ЧП прибыли полиция, спасатели и медики. Из покореженной иномарки удалось вытащить ребенка, который, по информации источника, получил сочетанные травмы – множество ушибов и переломов.

На место ЧП прибыли полиция, спасатели и медики Фото: 25.mvd.ru

На место ЧП прибыли полиция, спасатели и медикиФото: 25.mvd.ru

- Ребенка доставили в Артемовскую больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Медики говорят, что ребенок жить будет, - рассказал источник «КП-Владивосток».

По неподтвержденным данным, одна из травм, которую получил ребенок, - перелом бедра.

Обе машины улетели в кювет Фото: Предоставлено очевидцем

Обе машины улетели в кюветФото: Предоставлено очевидцем

Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП. Свидетели аварии могут обратиться по телефонам (423)310-408 – дежурная часть ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, (423) 490-491.

После столь страшного столкновения у тех, кто находился в универсале, шанс выжить был минимален Фото: Предоставлено очевидцами

После столь страшного столкновения у тех, кто находился в универсале, шанс выжить был минималенФото: Предоставлено очевидцами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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