Смертельное ДТП в Приморье: шесть человек погибли, госпитализирован ребенок
В Приморье иномарка «Тойота Виш» столкнулась с грузовиком ХОВО. Универсал в результате ДТП превратился в груду железа. В момент столкновения в автомобиле находились семь человек, выжить удалось одному пассажиру – ребенок госпитализирован.
По предварительным данным, «Тойота Виш» ехала со стороны Шкотово во ВладивостокФото: Предоставлено очевидцем
По предварительным данным, «Тойота Виш» ехала со стороны Шкотово во Владивосток. На 32 километре автодороги Артем-Находка-Порт Восточный иномарка столкнулась с самосвалом. Обе машины улетели в кювет, «Тойота» сейчас представляет собой груду искореженного железа.
Универсал в результате ДТП превратился в груду железаФото: 25.mvd.ru
После столь страшного столкновения у тех, кто находился в универсале, шанс выжить был минимален. В ДТП погибли трое мужчин и три женщины.
- Личности погибших устанавливаются. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Смертельное ДТП с самосвалом.
На место ЧП прибыли полиция, спасатели и медики. Из покореженной иномарки удалось вытащить ребенка, который, по информации источника, получил сочетанные травмы – множество ушибов и переломов.
На место ЧП прибыли полиция, спасатели и медикиФото: 25.mvd.ru
- Ребенка доставили в Артемовскую больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Медики говорят, что ребенок жить будет, - рассказал источник «КП-Владивосток».
По неподтвержденным данным, одна из травм, которую получил ребенок, - перелом бедра.
Обе машины улетели в кюветФото: Предоставлено очевидцем
Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП. Свидетели аварии могут обратиться по телефонам (423)310-408 – дежурная часть ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, (423) 490-491.
После столь страшного столкновения у тех, кто находился в универсале, шанс выжить был минималенФото: Предоставлено очевидцами
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ИСТОЧНИК KP.RU