2019-07-21T13:00:39+03:00
Дом. Семья

Совенка Кузю с тигриным характером выпустили на свободу в Приморье

Ушастую сову в реабилитационный центр принесли люди, ошибочно посчитавшие, что его бросили родители [фото]
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В Центра реабилитации тигров в Приморье выходили сову. Фото: МРОО «Центр «Тигр»В Центра реабилитации тигров в Приморье выходили сову. Фото: МРОО «Центр «Тигр»
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Самого свирепого постояльца Центра реабилитации тигров и других редких животных выпустили в дикую природу. Ветеринары смогли выходить птенца ушастой совы, малыша-слетка, который вырос умелым охотником и сохранил абсолютно неукротимый характер. Его новым домом стал национальный парк «Земля леопарда», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Люди, нашедшие совенка, ошибочно посчитали, что его бросил родители. На самом деле найденыш оказался слетком – детенышем, который недавно покинул гнездо в стремлении научиться летать. Ему было всего 3-4 недели от роду, без должной заботы он рисковал погибнуть. Поэтому ветеринары предоставили птенцу условия для формирования навыков самостоятельной жизни.

Подопечного назвали Кузя – по имени персонажа советских мультфильмов о непоседливом домовенке, которого он напоминает внешне.

У совенка оказался строптивый характер. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

У совенка оказался строптивый характер. Фото: МРОО «Центр «Тигр»

По словам ветеринаров, с первых дней пребывания в Центре ушастая сова продемонстрировала характер, сравнимый с характером грозного амурского тигра. Хищная птица проявляла естественное агрессивное и оборонительное поведение, показывая нетерпимость в отношении людей. Специалисты составили для совы сбалансированный и питательный рацион. Малыш с легкость справлялся с живой добычей, соизмеримой с его собственным ростом.

Со временем птица окрепла, встала на крыло и достигла возраста самостоятельной жизни. После успешной реабилитации было принято решение вернуть ее на волю. Местом выпуска стал заповедный лес «Земли леопарда», где животные и растения находятся под охраной. Специалисты уверены, что к людям сова не вернется: грамотная реабилитация позволила сохранить ее дикий характер. Перед выпуском орнитологи «Земли леопарда» оснастили птицу специальным кольцом, которое при необходимости поможет ее опознать.

- Нередки случаи, когда из природы забирают якобы раненых птиц, которые на самом деле являются слетками, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда», зоолог МРОО «Центр «Тигр». – Если маленькая птица выглядит внешне «целой», крылья держит симметрично, на теле нет крови и явных травм – не нужно ее беспокоить. В отдельных случаях слетков можно переносить подальше от дорог и других опасных мест. Прежде чем взять птенца подумайте, имеете ли вы достаточно знаний и сил, чтобы заменить ему родителей.

Сову выпустили на территории нацпарка «Земля леопарда». Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Сову выпустили на территории нацпарка «Земля леопарда». Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Ушастая сова – птица из семейства совиных. Название получила из-за пучков перьев на голове, которые она может поднимать, опускать или плотно прижимать к голове. Эти «ушки» не являются органами слуха, хотя помогают сове улавливать звуки. Внешне ушастая сова немного напоминает маленького филина, за которого ее часто принимают. Так произошло и в случае Кузи – люди были уверены, что нашли редчайшего рыбного филина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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