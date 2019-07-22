2019-07-22T03:18:29+03:00
Происшествия

Тайфун «Данас» в Приморье: цены на такси во Владивостоке взлетели в несколько раз

Добраться на работу сможет богач, готовый оплатить поездку по тройному тарифу
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В периоды непогоды спрос возрастает, соответственно, вместе с ним повышается ценаВ периоды непогоды спрос возрастает, соответственно, вместе с ним повышается ценаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Приморье продолжает бушевать тайфун «Данас». Стихия принесла не только локальные разрушения и сильные дожди, но и создала проблемы с транспортом. Традиционно в непогоду такси не стесняясь взвинчивают цены на свои услуги в несколько раз, при этом не заботясь о повышении качества сервиса.

- Такси вместо 180 рублей теперь стоит почти 400! И ждали его минут 40. Безобразие! Заявку брали две машины и отказывались. Приехала третья, а там ну развалина развалиной. Ну, раз вы повышаете цену, тогда пускай и машины нормальные приезжают, а не старье 80-х годов, - возмущаются жители Владивостока в социальных сетях.

Повышение цен отмечается практически во всех службах заказа такси, которые работают во Владивостоке. Самое сильное, традиционно», в «Яндексе». Доехать с Борсиенко до центра меньше, чем за 350 рублей не удастся. Если повышение цены у «Яндекс. Такси» можно оправдать нормальным автопарком, то по какой причине в несколько раз взлетает цена у других служб – не ясно, пишут юзеры.

Здесь все просто и известно давным-давно – спрос рождает предложение. В периоды непогоды спрос возрастает, соответственно, вместе с ним повышается цена. А то, что машины разваливаются по пути – не страшно, клиенты на работу опаздывают, поэтому и на таких поедут.

- Нужно помнить, что непогода – это всегда транспортный коллапс - водитель по пути на заказ может попасть в пробку, застрять в яме, образовавшейся из-за сильного дождя, или столкнуться с другой машиной в мощный снегопад. Поэтому не все хотят таксисты хотят выходить на маршруты. А увеличение стоимости поездки – это для них стимул. Как следствие – больше машин и меньше время ожидания – это закономерно, - рассказал сотрудник одной из фирм такси Владивостока.

Уже скоро ситуация нормализуется – тайфун покинет Приморье и цена на такси вернутся к привычным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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