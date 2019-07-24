Пострадавших при падении в ущелье на Камчатке геологов доставили в больницу
Вездеход с пятью геологами упал в ущелье на Камчатке. У 11-тонного МТ-ЛБУ отказали тормоза, он съехал по склону и перевернулся. В результате ЧП два специалиста погибли, трое на вертолете доставлены в краевую больницу полуострова.
Вездеход МТ-ЛБУ с геологами ехали в сторону Агинского месторождения. Специалисты проводили оценочные работы путем бурения на Кирганингском рудном узле (Быстринский район).
- Вертолет приземлился буквально 10-15 минут назад. Людей оформляют, они получили множественные переломы, но находятся в сознании, - рассказали «Комсомольской правде-Владивосток» в министерстве специальных программ и по делам казачества Камчатского края.
Напомним, что один из погибших – житель Камчатки, второй, как и трое пострадавших, приехали на полуостров из Хабаровского края.
Как удалось выяснить «Комсомолке», заказчик работ – ООО «Кирганик», геологи из Хабаровского края, прибывшие на полуостров, работали на ООО «Фортресс ДВ».
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ИСТОЧНИК KP.RU