Пострадавших при падении в ущелье на Камчатке геологов доставили в больницу

СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-24T07:18:24+03:00

У 11-тонного МТ-ЛБУ отказали тормоза, он съехал по склону и перевернулся. Фото: ГУ МЧС РФ

Три человека в сознании, но получили множественные переломы

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Вездеход с пятью геологами упал в ущелье на Камчатке. У 11-тонного МТ-ЛБУ отказали тормоза, он съехал по склону и перевернулся. В результате ЧП два специалиста погибли, трое на вертолете доставлены в краевую больницу полуострова.

Вездеход МТ-ЛБУ с геологами ехали в сторону Агинского месторождения. Специалисты проводили оценочные работы путем бурения на Кирганингском рудном узле (Быстринский район).

- Вертолет приземлился буквально 10-15 минут назад. Людей оформляют, они получили множественные переломы, но находятся в сознании, - рассказали «Комсомольской правде-Владивосток» в министерстве специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

Напомним, что один из погибших – житель Камчатки, второй, как и трое пострадавших, приехали на полуостров из Хабаровского края.

Как удалось выяснить «Комсомолке», заказчик работ – ООО «Кирганик», геологи из Хабаровского края, прибывшие на полуостров, работали на ООО «Фортресс ДВ».

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ИСТОЧНИК KP.RU