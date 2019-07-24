Вездеход с геологами упал в ущелье на Камчатке: людей достали и вертолетом везут в больницу

На Камчатке в 81 километре от пустующего поселка Кирганик в ущелье упал тяжелый вездеход с пятью геологами. Машина провалилась на глубину 100-140 метров. Пострадавших подняли на борт вертолета и сейчас везут в главную больницу региона.

Вездеход МТ-ЛБУ с геологами ехали в сторону Агинского месторождения. Специалисты проводили оценочные работы путем бурения на Кирганингском рудном узле (Быстринский район). У 11-тонногго гусеничного вездехода отказали тормоза, машина начала съезжать по пологому длинному склону, в конце набрала скорость и перевернулась.

ЧП унесло жизни двух геологов, еще трое сейчас на вертолете Ми-8 в сопровождении врачей направляются в травматологическое отделение камчатской краевой больницы с множественными травмами. Состояние двух геологов оценивается как тяжелое, еще один получил повреждения средней тяжести. Один из погибших и пострадавшие – жители Хабаровского края. Второй погибший – гражданин Камчатки.

- Ми-8 со специальным оборудованием и пострадавшими направляется в Петропавловск-Камчатский. Ориентировочно через 1,5 часа людей доставят в больницу. Наша главная задача сейчас – оказать людям медицинскую помощь. Конечно, семье нашего погибшего земляка мы окажем необходимую поддержку и сейчас уже этим занимаемся, - рассказал «КП-Владивосток» Евгений Липаков, заместитель министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

Как удалось выяснить «Комсомолке», заказчик работ – ООО «Кирганик», геологи из Хабаровского края, прибывшие на полуостров, работали на ООО «Фортресс ДВ».