2019-07-25T11:50:10+03:00
Общество

Энергетики обратились в прокуратуру из-за несогласованных действий строителей вблизи ЛЭП

Например, к отключению линии 110 кВ во Владивостоке привела самовольная работа экскаватора в охранной зоне
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В 2019 году в Приморском крае возросло количество нарушений электроснабжения из-за несогласованных работ техники в охранной зоне линий электропередачи. С начала весенне-летнего периода в электрических сетях было зафиксировано более 10 подобных происшествий. В связи со сложившейся ситуацией Приморские электрические сети направили обращение в прокуратуру Приморского края с просьбой повлиять на ситуацию в организации работ вблизи энергообъектов.

За полгода 7 случаев повреждения воздушных и кабельных ЛЭП зафиксировано в Большом Камне. Все работы в охранных зонах энергообъектов проводились без согласования с энергокомпанией. Повреждения линий приводят к отключениям потребителей и негативно сказываются на надёжности оборудования компании. Кроме того, в период подготовки к отопительному периоду на проведение аварийно-восстановительных работ отвлекается персонал и средства.

К счастью случаи самовольных работ под ЛЭП в Большом Камне не привели к человеческим жертвам и травмам. Однако, во всех случаях самовольные работы в охранных зонах приводили к нарушению электроснабжения потребителей и повреждению ЛЭП. Сумма ущерба, нанесённая электросетевой компании, с учётом затрат на восстановление составила около 120 тысяч рублей. Большая часть таких происшествий произошла в Большом Камне и Владивостоке.

Так, 2 июля к отключению линии 110 кВ во Владивостоке привела самовольная работа экскаватора в охранной зоне. На полное восстановление электроснабжения потребителей потребовалось около полутора часов. В ходе осмотра линии энергетики обнаружили под проводами брошенный экскаватор, на ковше которого были следы электрической дуги.

- Мы обеспокоены тем, что несогласованные работы с применение спецтехники в охранных зонах линий электропередачи в Приморском крае не прекращаются, - рассказывает Сергей Корчемагин, главный инженер филиала «Приморские электрические сети». - К сожалению, многие руководители предприятий, работающие со спецтехникой, пренебрегают согласованием. Таким образом, они ставят под угрозу жизнь и здоровье своих сотрудников, наносят ущерб сетевому хозяйству региона, причиняют серьёзные неудобства жителям.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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