По строительству многоэтажки на Океанском проспекте ударили сервитутом

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-26T14:21:26+03:00

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Администрация Владивостока и жители Океанского проспекта отстояли в суде право свободно ходить по двору, на месте которого хочет построить многоэтажку резидент Свободного порта. Приморский краевой суд 25 июля признал законным и правомерным решение мэрии установить публичный сервитут, которое ранее застройщику удавалось блокировать в судах, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на администрацию города.

Компания «Порто Франко 70» давно хочет воткнуть 25-этажное здание на небольшом пустыре между домами, действуя довольно дерзко. Строительная организация очень быстро на месте предполагаемой застройки возвела забор, затруднив проход и подъезд к домам самих жителей и автомобилей экстренных служб.

Еще в ноябре 2018 года администрация Владивостока установила публичный сервитут, однако застройщик сдаваться без боя не захотел и обратился в суд. В декабре 2018 Фрунзенский районный суд отменил постановление об установлении публичного сервитута, но администрация города обжаловала решение в высшей инстанции. Итогом судебных баталий стало признание решения мэрии законным.

Теперь строительная компания в кратчайшие сроки обязана убрать все заграждения.

А вот вопрос о выдаче ООО «Порто-Франко 70» разрешения на строительство до сих пор рассматривается в судах. Мэрии удалось выиграть в нескольких инстанциях, однако застройщик обратился в арбитраж в Хабаровске и каким-то образом сумел склонить правосудие на свою сторону. Город теперь обязан выдать это разрешение, но власти просто так сдаваться не хотят: подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ, правда, слушание дела пока не назначено.

ИСТОЧНИК KP.RU