2019-07-30T11:17:13+03:00
Общество

АО «Восточный Порт» принял юных посетителей из японского города-побратима

Дружественные отношения между портами Находка и Цуруги установлены 42 года назад
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Юные гости Находки. Фото: АО «Восточный Порт»Юные гости Находки. Фото: АО «Восточный Порт»
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Делегация японских школьников из Цуруги - города-побратима Находки - посетила АО «Восточный Порт» с экскурсией. В рамках программы перекрестных детских и молодежных обменов ребята приехали в российский портовый город, чтобы своими глазами природные красоты и технологические мощности Приморского края.

Школьники посетили АО «Восточный Порт», посмотрели документальный фильм о предприятии на японском языке, получили в подарок сувениры с символикой порта.

- В этом году АО «Восточный Порт» и японский порт Цуруга отмечают 42 года со дня установления дружественных отношений, - отметил Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт». – Почти полвека мы поддерживаем эти связи и очень ценим внимание со стороны Японии к нашему предприятию.

Ребята приехали в рамках программы перекрестных обменов. Юные гости Находки. Фото: АО «Восточный Порт»

Ребята приехали в рамках программы перекрестных обменов. Юные гости Находки. Фото: АО «Восточный Порт»

В соглашении, подписанном в 1977 году, в частности, сказано: «Обе стороны, как дружественные порты, осуществляют необходимое сотрудничество, и для этой цели проводят обмен мнениями между специалистами, обмен информацией и периодический двухсторонний обмен делегациями, для ознакомления с развитием портового хозяйства. Оба порта будут прилагать усилия для развития дружественных взаимоотношений в различных сферах деятельности: культуре, образовании, спорте». Спустя пять лет после подписания этого документа, в 1982 году, Цуруга и Находка стали городами-побратимами. «Во имя мира на земле пусть крепнет дружба наших городов» - такая надпись на русском и японском языках выгравирована в честь этого события на стеле в Саду камней в Находке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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