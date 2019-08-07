2019-08-07T04:36:18+03:00
Общество

Новый участок МПП Восточный прошёл проверку соответствия правилам таможенного и пограничного контроля

В комиссии принимали участие представители семи ведомств
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Комиссия постановила, что пропускная способность морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска Восточный соответствует показателям. Фото предоставлено: АО «Восточный Порт»Комиссия постановила, что пропускная способность морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска Восточный соответствует показателям. Фото предоставлено: АО «Восточный Порт»
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В АО «Восточный Порт» состоялась межведомственная комиссия по проверке соответствия морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска Восточный через госграницу РФ, реконструированного на Третьей очереди углепогрузочного комплекса, всем правилам, необходимым для организации пограничного и таможенного контроля.

В межведомственной комиссии принимали участие представители Министерства транспорта РФ, Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой, пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, ДВТУ ФТС России, Находкинской таможни ФТС России, Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, Росприроднадзора по Приморскому краю - всего 12 человек.

Новый участок МПП Восточный соответствует всем необходимым требованиям для организации таможенного, пограничного и других видов контроля. Фото предоставлено: АО «Восточный Порт»

Новый участок МПП Восточный соответствует всем необходимым требованиям для организации таможенного, пограничного и других видов контроля. Фото предоставлено: АО «Восточный Порт»

Специалисты осмотрели территорию Третьей очереди специализированного углепогрузочного комплекса, которая включает в себя причал с двумя судопогрузочными машинами, вагоноразмораживающими устройствами, станцию разгрузки вагонов, оснащенную двумя тандемными вагоноопрокидывателями, четыре угольных склада, оборудованные двумя стакерами и четырьмя реклаймерами.

Стивидорное предприятие «Восточный Порт» обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Фото предоставлено: АО «Восточный Порт»

Стивидорное предприятие «Восточный Порт» обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Фото предоставлено: АО «Восточный Порт»

Комиссия постановила, что пропускная способность морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска Восточный через государственную границу РФ на участке Третьей очереди специализированного углепогрузочного комплекса АО «Восточный Порт» соответствует представленным показателям. По результатам работы подписан акт соответствия объекта всем необходимым требованиям для организации таможенного, пограничного и других видов контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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