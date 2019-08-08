Тайфун «Франциско» в Приморье: из-за сильных дождей затопило дороги

СЕГОДНЯ 03:34 2019-08-08T03:42:17+03:00

За ночь во Владивостоке за ночь выпала почти месячная норма осадков

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На Приморье вечером, 7 августа, обрушился тайфун «Франциско». Вихрь хоть и охладил пыл по пути к нам, но его мощи все еще достаточно, чтобы натворить бед. Так, тайфун обрушил на регион сильный дождь – за 12 часов только во Владивостоке выпало 77 миллиметров осадков, в Партизанске – 91 миллиметр.

Пока серьезных разрушений тайфун «Франциско» не принес, но от стихии никто не защищен. Ночью сильный дождь подтопил дороги и дворовые проезды, в низинах, традиционно, появились лужи. Дождь закончился рано утром и все ситуационные водоемчики подсохли. Кроме улицы Космонавтов, которая превратилась в озеро.

Улица Космонавтов превратилась в озеро. Фото: dpskontrol_125rusФото: Социальные сети

Эту улицу топит с завидной регулярностью. Сейчас припаркованные на Космонавтов машины подтоплены, проехать будет затруднительно. Местные считают, что все дело в плохо работающей ливневой канализации.

Также подтоплена проезжей части в районе дома номер 275а на улице Калинина (вблизи торгового центра Зеленый Остров), в районе трамвайного депо и на улице Маковского (14-й километр автодороги Владивосток – Хабаровск).

Днем 8 августа на юго-востоке Приморья очень сильный дождь, за 12 часов (и даже меньше) может выпасть более 50 миллиметров осадков. 9 августа в разных районах пройдут сильные осадки, может выпасть от 30 до 50 миллиметров. Дожди будут сопровождаться грозами, шквалистым усилением ветра, 9 августа в отдельных районах возможен град.

Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Спасский, Чугуевский районы и Уссурийский городской городской округ.

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ИСТОЧНИК KP.RU