2019-08-08T09:40:01+03:00
Общество

Предвестник цунами: сельдяной король впервые приплыл в Приморский край

Огромное двухметровое существо поймали за хвост у берегов Славянки [фото]
Никита ДОЛГОВ
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Ремнетела поймали возле косы Нахимова в Хасанском районе. Фото: Антонина Тунык (Судоргина)Ремнетела поймали возле косы Нахимова в Хасанском районе. Фото: Антонина Тунык (Судоргина)
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Редкую рыбу поймали приморцы 5 августа в районе косы Назимова. Двухметровое существо обнаружили около берега, поймали за хвост, сфотографировались с ней, показали другим отдыхающим и отпустили обратно в море, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Экзотическое существо по фотографиям помог классифицировать научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

- Получив фотографии, я просто не поверил своим глазам! Самый настоящий ремнетел - такое название он получил благодаря своей длине и плоской форме тела. Рыбу еще называют сельдяным королем из-за передних волосков плавника, которые образуют своеобразную «корону» на голове, - рассказал Раков.

За необычную форму тела ее прозвали рыба-ремень. Фото: Антонина Тунык (Судоргина)

За необычную форму тела ее прозвали рыба-ремень. Фото: Антонина Тунык (Судоргина)

Ремень-рыба обычно живет на больших глубинах и передвигается строго вертикально. Горизонтально плавать ремнехвост не может, попадая на мелководье, начинает дрейфовать к берегу. На сегодняшний день полного описания этого существа нигде нет. Как правило, «оарфиш» встречается в теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

- У нас его не находили никогда, в наших книжках и атласах этого вида тоже нет. Даже в некоторых научных статьях подчеркивается, что в России не обитает. А тут вдруг под Славянкой, еще и крупный экземпляр. Удивительно, как он к нам попал, потому, что в местной акватории его фиксировали только у берегов Японии, – эмоционально говорит Раков.

Находка озадачила отдыхающих. Фото: Антонина Тунык (Судоргина)

Находка озадачила отдыхающих. Фото: Антонина Тунык (Судоргина)

В пищу рыба непригодна, мясо сельдяного короля несъедобно, и от него отказываются даже животные.

К слову, в Японии сельдяного короля считают, чуть ли не демоном, который обитает в тектонических разломах и подземных морях. По древним поверьям, если сельдевой король появляется у поверхности, то стоит ожидать приближения землетрясений и цунами. По мнению ученых, научного обоснования взаимосвязи появления рыбы и катаклизмов нет.

Диковинную рыбу в итоге отпустили в море. Фото: Антонина Тунык (Судоргина)

Диковинную рыбу в итоге отпустили в море. Фото: Антонина Тунык (Судоргина)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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