Летом 2019 года в оздоровительном лагере «Шепалово» отдохнули более 1100 детей

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-09T08:01:48+03:00

Три летние смены в лагере АО «Восточный Порт» разбили по тематическим направлениям: «Путешествие во времени». «Орел и Решка», «Зеленая планета». Фото: АО «Восточный порт»

Каждый день ребята участвовали в конкурсах талантов, спортивных и интеллектуальных играх

Изменить размер текста: A A

В оздоровительном лагере «Шепалово», расположенном на северо-западном побережье Японского моря и входящем в состав одноименного культурного центра АО «Восточный Порт», в начале августа финишировала третья смена летнего отдыха детей.

Программы детских смен в лагере составляются профессиональными педагогами и включают в себя элементы оздоровления, обучения и воспитания. За два летних месяца в «Шепалово» смогли отдохнуть 1102 ребенка.

Образовательные программы лагеря «Шепалово» составлены дипломированными педагогами. Фото: АО «Восточный порт»

В этом году лагерь принял участие в программе «Крылья надежды», разработанной для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, либо находящихся на реабилитации. В рамках программы в «Шепалово» отдохнули более 80 юных хабаровчан с ограниченными возможностями по состоянию здоровья в сопровождении родителей. Для них была подготовлена специальная программа отдыха, включающая как развлекательные, так и реабилитационные мероприятия. На протяжении всего отдыха ребята находились под особым медицинским наблюдением.

В рамках программы «Крылья Надежды» более 80 юных хабаровчан с ограниченными возможностями отдохнули в оздоровительном лагере. Фото: АО «Восточный порт»

Ноу-хау этого года в ДОЛ «Шепалово» стала система раздельного питания для детей. На первом этапе сотрудники лагеря собрали пожелания ребят. Например, одни захотели на завтрак подкрепиться молочной кашей, другие – сосисками с гарниром. Учитывались предпочтения также и на ужин. По словам директора лагеря Людмилы Пушкарёвой, система питания «как в самолёте» вызвала широкий отклик. Специалистов «Шепалово» даже приглашали в другие приморские лагеря – поделиться опытом.

Сотрудники лагеря учитывали пожелания ребят в выборе еды. Фото: АО «Восточный порт»

Все три летние смены в лагере АО «Восточный Порт» были разбиты по тематическим направлениям. В июне ребятам предложили трёхнедельное «Путешествие во времени». Вторая смена - «Орел и Решка» - была посвящена путешествиям по разным странам, а третья носила экологическую направленность и называлась «Зелёная планета». Руководители кружков провели набор детей в свои мастер-классы по разнообразным видам прикладного искусства, а также в театральную студию. Каждый день ребят ждали новые развлечения – конкурс талантов, спортивные и интеллектуальные игры, танцевальный фестиваль и другие мероприятия.

Дети оставили много положительных отзывов о лагере после отдыха и обещали еще вернуться в «Шепалово». Фото: АО «Восточный порт»

Впервые в этом году в ДОЛ «Шепалово» открылся кружок робототехники – модное и очень перспективное направление инженерии. Для запуска этого направления в лагерь приехала школа «Лига роботов» из Владивостока. Педагоги привезли специализированное оборудование, а также тематическую программу. Темой робо-лета в лагере выбрали «Поколение космических пространств. «Шепалово» - всегда в ногу со временем!».

- Во всех трёх сменах дети остались довольны проведённым отдыхом, - говорит Людмила Пушкарёва. – В этом году у нас, как никогда, отдыхало много организованных групп, которые тоже оставили о нас положительные отзывы и комментарии в социальных сетях. Это и танцевальный коллектив First Line из Находки, и спортивные команды по айкидо, тайскому боксу, карате, и 340 детей работников дальневосточного завода «Звезда», и многие другие. Большинство ребят выразили пожелание вновь вернуться в наш лагерь.

Лагерь «Шепалово» располагается на северо-западном побережье Японского моря. Фото: АО «Восточный порт»

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Безопасность», «Ветераны», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

«Восточный порт» компенсировал своим работникам 85 процентов от стоимости путевки в оздоровительный лагерь «Шепалово». Фото: АО «Восточный порт»

АО "Восточный Порт" в рамках программы «Дети» Фонда поддержки социальных и экологических инициатив, компенсирует своим работникам 85 процентов от стоимости путевки в оздоровительный лагерь «Шепалово». В текущем году этим правом воспользовались родители 260 ребят. На данный вид поддержки Фонд направит почти 10 млн рублей.

«Социальная ответственность – важнейшая составляющая работы АО «Восточный Порт», — подчеркивает генеральный директор предприятия, президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» Вадим Байбак. — Создавая комфортные условия для труда, для жизни и для детства, мы вкладываем, в первую очередь, в собственное стабильное развитие».

ИСТОЧНИК KP.RU