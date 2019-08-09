СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-09T11:12:08+03:00

Отплыв немного от берега, китайцы начали собирать все, что попадало под руку Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Гости Владивостока поражают приморцев своим поведением. Жители КНР, прибывая в столицу Дальнего Востока, вместо культурного отдыха занимаются «мародерством» и разграблением природных ресурсов, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По сообщениям очевидцев, китайская компания в количестве шести человек приехала отдохнуть в бухту Парис на острове Русском. Двое мужчин решили отправиться покорять морские просторы. Первый гражданин КНР вышел в море на надувном круге, а его товарищ - на арендованном сапе. По пути ребята прихватили с собой глубокий пенопластовый ящик.

Отплыв немного от берега, китайцы начали собирать все, что попадало под руку. В ящик пошли черные морские ежи, морские звезды, мидии и устрицы. Набрав полный контейнер обитателей Японского моря, азиатские добытчики радостно вернулись на берег, где их уже поджидали женщины и дети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1138" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/725003" frameborder="0"></iframe> «Забрали все, и даже морских звезд»: китайцы наведались на морское дно во Владивостоке.Видео: sup_gid! другой источник

По видеозаписи, присланной в редакцию, можно оценить какое количество морской живности разово «выгребли» туристы из Поднебесной. По словам автора видео, китайцы без тени стеснения оттащили контейнер к месту пикника и приступили к трапезе.

После публикации ролика в социальных сетях, жители Приморского края разразились гневными комментариями. Самыми популярными реакциями пользователей стали: «Зато свои штрафуют на миллионы за ракушку, по закону собирать биоресурсы запрещено. Это собственность РФ», «Это только начало, скоро они все здесь съедят!» и «Хорошо, что хоть медуз не было, а то бы и их забрали!».

Также жители края опасаются, что сработает сарафанное радио, и китайцы, помимо «мародерства» на стеклянном пляже, начнут массово уничтожать морских обитателей.

Для того чтобы на законных основаниях отлавливать морепродукты, необходимо приобретать разрешительный билет на использование биоресурсов. Мера призвана уменьшить ущерб, наносимый природе. Квоты установлены для каждой бухты и для каждого района Владивостока.

Наказание за незаконный вылов водных биоресурсов может быть разным, все зависит от ряда факторов, среди которых объем, статус места, где были выловлены морские обитатели, и использование орудий вылова. Браконьерам может грозить от 300 тысяч рублей штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU