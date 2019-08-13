Уточнено время удара тайфуна «Кроса» на Приморье

СЕГОДНЯ 05:18 2019-08-13T05:19:22+03:00

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Эксперты в гидрометеорологии официально подтвердили возможность выхода тайфуна «Кроса» на Приморский край. Удар вихря придется после 17 августа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на данные портала «Примгидромет».

Мировые погодные центры предрекают выход тайфуна «Кроса» на акваторию Японского моря. От туда вихрь может двинуться в две стороны: к острову Хоккайдо или же к северо-востоку Приморского края. Однако независимо от его движения, в обоих случаях тайфун окажет мощное влияние на приморскую погоду. В крае пройдут очень сильные дожди – свыше 50 мм за 12 часов. Количество осадков может превысить месячную норму в 2 раза.

От траектории тайфуна «Кроса» зависят места наибольшей опасности. Если вихрь пройдет по первому маршруту, то будет воздействовать на восточные районы Приморья, а если по второму, то тогда к ним добавятся еще и верховья рек Большая Уссурка и Бикин.

Интенсивные дожди будут сопровождаться ветром 17-22 метра в секунду. У мысов традиционно сила будет еще крепче – до 28 метров.

С конца июля на приморскую погоду то и дело оказывают влияние мощные тайфуны и экс-тайфуны. Вихрь «Данас» обрушился на край 22-23 июля, тропический шторм «Франциско» 8-9 августа. Косвенное влияние также оказал и тайфун «Лекима»: атмосферным фронтом принес шквалистый ветер и ливни в Приморье. Именно из-за затянувшейся дождливой погоды, уровень воды в реках края повышен. Норма в 1,5-2,5 раза превышена в северных и западных районах края.

Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье ожидается большое наводнение. Уровень рек в центральных и западных районах может подняться на 2 метра, а в южных и восточных на все 3. Портал «Примгидромет» предупреждает, что наиболее паводкоопасные районы, с возможным достижением неблагоприятных гидрологических отметок - Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский. Паводки подтопят сельхозугодия и пониженные места.

Ранее, мы уже писали о предупреждении портала «Маглипогода». Синоптики-любители считают, что вихрь «Кроса» повторит судьбу «Лайонрок», который три года назад вызвал масштабные наводнения: затопил около 300 домов, разрушил несколько десятков мостов и участков дорог. Более 1 тысячи жителей тогда были эвакуированы, а на помощь привлекли 12 тысяч спасателей. При худшем сценарии «Кроса» может повторить эти антирекорды и даже поставить новые.

ИСТОЧНИК KP.RU