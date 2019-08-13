2019-08-13T09:47:22+03:00
Общество

Памятник с солдатами НАТО вместо советских компания-установщик заменит за свой счет в Приамурье

Местные жители заметили, что силуэты на панно держат в руках американскую винтовку
Александра ШОПЕНКО
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Тындинская городская прокуратура также заинтересовалась инцидентомТындинская городская прокуратура также заинтересовалась инцидентомФото: Социальные сети
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В Приамурье невнимательная компания, которая вызывалась ремонтировать памятник погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Дипкун, породила большой скандал. Вместо советских воинов, которые сражались против немецко-фашистских захватчиков и их союзников, на панно попали солдаты НАТО.

Американских военных в безликом силуэте выдают не наше оружие. Местные жители и пользователи социальных сетей разглядели, что солдаты, изображенные на панно, держат в руках автоматические винтовки М16 с подствольным гранатометом. Да и каски у них странные.

- Про грубую ошибку компании сказали, вскоре она сменит панно за свой счет, - сообщили в администрации поселка Дипкун.

К слову, был и второй вариант, который представила компания-установщик панно. Правда на нем были изображены белогвардейцы. Этот вариант сразу полетел в корзину.

Тындинская городская прокуратура также заинтересовалась инцидентом и проводит проверку «по факту нанесения некорректного изображения на отремонтированном памятнике в селе Дипкун».

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в прокуратуре Амурской области.

В ТЕМУ:

На памятнике в селе Приамурья вместо советских солдат изобразили военных НАТО

Местная администрация уже распорядилась заменить панно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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