Электроснабжение потребителей ЗАТО Фокино находится на особом контроле у энергетиков Приморских электрических сетей

СЕГОДНЯ 03:32 2019-08-14T03:32:06+03:00

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Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») контролируют состояние энергообъектов в ЗАТО Фокино и п. Дунай. В настоящее время электроснабжение потребителей города обеспечено в полном объеме.

За последние три недели, при прохождении в Приморье тайфуна и шторма с сильным дождем и ветром, в электрических сетях г. Фокино произошло несколько аварийных отключений электроэнергии. Причиной стали сложные погодные условия и высокая изношенность электрических сетей, которые не ремонтировались на протяжении нескольких десятков лет. Некоторые кабельные линии были построены еще в середине прошлого века и срок их эксплуатации уже давно превысил все нормативы, а многие кабельные линии были построены с нарушением технологий прокладки кабеля.

В 2014 году филиал «Приморские электрически сети» принял в эксплуатацию электрические сети Шкотовского района, находившиеся в крайне неудовлетворительном состоянии. На момент приема сетей их износ превышал 90%, эксплуатация объектов городской сети шла без необходимых плановых реконструкций. Несмотря на предпринимаемые усилия, на сегодняшний день еще более половины энергообъектов требуют или серьезной реконструкции или полной замены. Ситуацию осложняет то, что электрические сети ЗАТО Фокино обслуживают не только филиал «Приморские электрические сети», но и другие сетевые организации, в зоне ответственности которых также находится поврежденное оборудование.

В настоящее время филиал «Приморские электрические сети» по согласованию с администрацией Приморского края готовит программу по реконструкции электросетевого комплекса города.

В течение августа запланированы ремонтные работы на сетевом комплексе ЗАТО Фокино и п. Дунай, в связи с чем возможны временные ограничения электроснабжения потребителей. Информация о возможных плановых отключениях будет своевременно доводиться до жителей через местные СМИ.

В АО «ДРСК» для потребителей работает единый телефон Контакт-центра 8-800-1000-397, обо всех проблемах, связанных с электроснабжением, можно сообщить по этому номеру.

ИСТОЧНИК KP.RU