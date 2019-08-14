2019-08-14T08:37:50+03:00
Происшествия

Дождевые воды затопили 284 огорода и 26 подворьев в Приморье

До 17 августа гидрологическая ситуация будет только ухудшаться
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Дороги в четырех муниципальных образованиях Приморья затопленыДороги в четырех муниципальных образованиях Приморья затопленыФото: Олег УКЛАДОВ
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Ливневыми стоками к 14 августа залито 284 огорода и 26 подворьев в Приморье, на шести участках дорог переливы вод. В ближайшие дни ситуация в крае только ухудшится, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

Интенсивный подъем воды на реках Приморья продолжается. Самую сложную обстановку гидрометеорологи наблюдают в северных районах края. Уровень воды в бассейнах рек Бикин, Малиновка и Большая Уссурка переполнены. К ним же можно отнести и нижнее течение реки Ореховка. На верхнем эксперты зафиксировали спад.

Затоплены дороги в четырех муниципальных образованиях.

В Пожарском районе перелив на трассе Федосьевка – Верхний Перевал; В Дальнереченском муниципальном районе перелив у населенного пункта Поляны; Красноармейском муниципальном районе перелив через дорогу Измайлиха – Лимонники – Метеоритное, перелив через дорожное полотно Дальнереченск – Восток – Глубинное; В Хасанском муниципальном районе перелив через дорогу Гвоздево-Хасан.

Руководитель Примавтодора Алексей Ширшов рассказал, что в опасных местах дорожные службы следят за транспортным движением.

- На месте дежурят дорожные службы, движение транспорта не ограничено, как только сойдет вода, специалисты приступят к грейдированию и подсыпке дорожного полотна, - поделился представитель ведомства.

Самое большое количество осадков в Приморском крае выпало в Артемовском городском округе – 24 мм, на втором месте стоит Владивостокский округ – 16 мм, а на третьем Находкинский – 14 мм.

Напомним, что из-за тайфуна «Кроса» в Приморье объявлено штормовое предупреждение на 16-17 августа. В эти числа на большей территории края ожидается наводнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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