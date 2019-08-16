В Кремле рассказали, кто приедет на ВЭФ-2019 во Владивосток

СЕГОДНЯ 06:28 2019-08-16T06:28:02+03:00

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Дмитрий Песков назвал вип-гостей, которые приедут на юбилейный пятый Восточный экономический форум. Лидеры стран АТР примут участие в пленарном заседании ВЭФ-2019, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на материалы фонда «Росконгресс».

Свое участие в ВЭФ-2019 подтвердили президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

- Модератором пленарной сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос, – добавил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Площадкой для события, традиционно, станет кампус Дальневосточного федерального университета на Русском острове. Пленарное заседание с участием лидеров стран АТР состоится 5 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU