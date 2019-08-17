2019-08-17T06:35:39+03:00
Общество

Проезда нет: 15 участков дорог в Приморье затопило

Восстанавливать маршруты начнут только после того, как вода сойдет
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Движение у поселка Смоляниново восстановилиДвижение у поселка Смоляниново восстановилиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье 17 августа нет проезда на 15 участках дорог. Вода продолжает интенсивно приходить. Дорожные службы не могут начать восстановление маршрутов, сообщает «Комсомольскяа правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации по Приморскому краю.

В Уссурийском городском округе нет проезда в села Яконовка, Корсаковка, Кроуновка, Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи.

В Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан–Гвоздево. Есть альтернативный объезд по дороге Раздольное–Хасан–Посьет. На 3-м километре дороги Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово проезд возможен только для большегрузного транспорта. Размыло временный объезд на 185-м километре дороги Раздольное–Хасан, после спада воды, ориентировочно 18 августа, будут выполнены работы по восстановлению проезда. Пока движение легкового автотранспорта осуществляется по аварийному мосту.

В Шкотовском районе восстановили движение на 49-м километре у поселка Смоляниново через реку Лобога. Временный объезд на данном участке расположен в пониженном месте, поэтому как в край забредает очередной тайфун, то река, через которую пролегает дорога маршрут, затапливает участок и ограничивает проезд. Так произошло и в этот раз. Из-за ночного потопа, 17 августа, дорогу затопил паводок. Междугородним автобусам Находка-Владивосток пришлось делать большой крюк через Партизанск, что значительно увеличило километраж. На данный момент, согласно словам представителя ГИБДД по Приморскому краю, проезд открыли. Хотя вода по-прежнему полностью не сошла.

В Пограничном районе проезда нет к селам Нестеровка, Духовское от дороги Уссурийск–Пограничный, устанавливаются дорожные знаки, есть альтернативный проезд. Также нет проезда к населенному пункту Садовый. На участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово имеются переливы через проезжую часть, также на подъездах к станции Пржевальского, к Камню-Рыболову и Богуславке. Выставлены предупреждающие знаки.

В Октябрьском районе из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, легковые автомобили проезжают по мосту. Ограничен проезд на участках дороги Доброполье–Николо-Львовское–ПокровкаСинельниково, Галенки–Новогеоргиевка и Ильичевка–Поспеловка. Наблюдаются переливы воды на подъезде к Покровке и Липовцам.

В Ханкайском районе нет проезда к селу Дворянка из-за размывов дороги. Наблюдаются переливы воды на дорогах к населенным пунктам: Михайловка, Троицкое, Пархоменко, Мельгуновка, Алексеевка. Проезд есть. Ограничено движение на 16-м километре дороги ИгнатьевкаНижнемихайловка.

В Красноармейском районе на 2-м километре дороги Лукьяновка–Новополтавка размыв дороги, проезда нет. Дежурит техника, специалисты мониторят уровень воды.

Еще вчера, ливневые и речные воды залили участки дорог в 9 муниципалитетах Приморья. За сутки движение восстановилось в трех районах Дальнереченском, Хорольском и Пожарском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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