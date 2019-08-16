Ни пройти, ни проехать: в 9 муниципалитетах Приморья ограничен проезд из-за непогоды

СЕГОДНЯ 07:27 2019-08-16T08:02:55+03:00

В Приморье из-за двух тайфунов ограничен проезд в 9 муниципалитетах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восстанавливать участки дороги начнут после того, как сойдет вода

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Проезд на приморских дорогах ограничен в восьми районах и в одном городском округе. Край продолжают рушить тайфуны «Кроса» и «Лекима», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Ливневые и речные воды залили участки дорог в таких приморских районах как: Пограничный, Октябрьский, Пожарский, Ханкайский, Хорольский. В этом же списке Дальнереченский район, вчера там затопило 119 придомовых территорий. Хасанский район, в нем за прошедшую ночь выпало максимальное по краю количество осадков - 125 мм. Трудности из-за наводнения испытывает Красноармейский район, в котором уже 6 поселков оказались отрезанными от цивилизации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726282" frameborder="0"></iframe> Мост через ключ Виноградный, Красноармейский район.

В Хасанском районе в воде 18-й километр дороги Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово, 2-й километр дороги Хасан–Гвоздево. Также затруднен проезд по дороге к станции Провалово, ведется наблюдение.

В Пограничном районе нет проезда к селу Духовское от дороги Уссурийск–Пограничный. Сотрудники администрации предлагают приморцам поехать в объезд через село Жариково. Также проезд ограничен к населенному пункту Садовый. Переливы через проезжую часть наблюдаются на участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово, подъездах к станции Пржевальского, к Камню-Рыболову и Богуславке. Выставлены предупреждающие знаки.

В Октябрьском районе нет проезда на 3-м километре дороги Гранатовка–Синельниково. Ограничен проезд на участках дороги Доброполье–Николо-Львовское–Покровка–Синельниково. Наблюдаются переливы воды на подъезде к Покровке и Липовцам.

В Ханкайском районе затоплены дороги к населенными пунктам: Михайловка, Троицкое, Пархоменко, Мельгуновка, Алексеевка, Дворянка, но проезд есть.

В Пожарском районе проезд ограничен на 16-м километре дороги Игнатьевка–Нижнемихайловка. В Кировском районе подтоплена дорога к станции Ружино.

В Дальнереченском районе после спада воды восстановлен проезд к станции Лазо и на дорогах Лазо–Грушевое, Дальнереченск–Ариадное, Маревка–Поляны.

В Красноармейском районе нет проезда на дороге Лукьяновка–Новополтавка, на месте работает техника для восстановления проезда машин ЧС.

В Хорольском районе наблюдается перелив воды на дорогах Хороль–Поповка–Лукашевка и к селу Приозерное.

Тайфуны затопили участки дорог также в Уссурийском городском округе. Нет возможности проехать в село Яконовка. И на 4-ом километре дороги Борисовка–Кугуки–Линевичи–Утесное проезд ограничен. Выставлены предупреждающие знаки.

Профильные службы занимаются восстановлением участков дорог там, где это возможно, но помочь всем маршрутам невозможно из-за интенсивно приходящей воды. Только после того как гидрологическая ситуация улучшится, эксперты возьмутся за работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU