2019-08-19T04:35:34+03:00
Происшествия

ГАИ проводит проверку после ДТП с мусоровозом, который протаранил супермаркет в центре Владивостока

Водитель большегруза госпитализирован с травмой ноги
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мусоровоз ехал с Посьетской улицы, когда, по предварительным данным, у него отказали тормозаМусоровоз ехал с Посьетской улицы, когда, по предварительным данным, у него отказали тормозаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Сегодня, 19 августа, в районе шести часов утра мусоровоз въехал в витрину магазина на Светланской, 7. Пострадал водитель большегруза – из кабины его вытаскивали спасатели. По факту ДТП проводится проверка.

Мусоровоз ехал с Посьетской улицы, когда, по предварительным данным, у него отказали тормоза. Большегруз въехал в здание, которое является объектом культурного наследия. 53-летний водитель большегруза с переломом стопы госпитализирован во вторую краевую больницу.

- По данному факту Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, в том числе автотехническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Добавим, что в результате ДТП на здании обрушилась кирпичная кладка. Витрина супермаркета разбилась. Стекла и кирпичи осыпались в кафе, которое находится под магазином.

В ТЕМУ:

Мусоровоз протаранил продуктовый магазин в центре Владивостока

У большегруза отказали тормоза, есть пострадавшие (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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