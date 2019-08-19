До сих пор невозможно проехать в 7 муниципалитетов Приморья

СЕГОДНЯ 06:29 2019-08-19T09:11:09+03:00

Только лишь к трем селам в Уссурийском округе восстановили маршруты

Изменить размер текста: A A

В шести районах Приморья и в одном городском округе все еще нет проезда на 11 участках сельских дорог. Техники Примавтодора восстанавливают маршруты. К полдню 19 августа работники наладили проезд к трем селам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Прошедшие ливни долгое время затапливали дорожные полотна, а наступающая вода мешала восстановлению маршрутов. После наводнения техники восстановили проезд к селам Яконовка, Пуциловка и Корфовка в Уссурийском округе. Однако по-прежнему нет проезда в соседние поселки Кугуки, Линевичи, Утесное, Загородное.

В Яковлевском районе нет проезда в села Загорное, Краснояровка.

В Пограничном районе проезда нет к селу Духовское со стороны Богуславки. На участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово размыто дорожное полотно, начато его восстановление. Выставлены предупреждающие знаки.

В Октябрьском районе нет проезда к селам Новогеоргиевка и Синельниково. Из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, движение легковых автомобилей не ограничено.

В Ханкайском районе нет проезда к селу Дворянка из-за размывов дороги. Наблюдаются переливы воды на дорогах к селам Мельгуновка и Майское, на 19-21 километрах дороги Cибирцево–Жариково–Комиссарово–Ильинка–Комиссарово нет проезда из-за перелива воды, объезд осуществляется по альтернативной дороге. Продолжает работать техника.

В Пожарском районе на дороге к селу Губерово объезд моста перерыт для сброса воды, есть альтернативный проезд через Новостройку.

В Хасанском районе невозможно проехать на четырех километрах дороги Хасан – Гвоздево. Есть альтернативный объезд по дороге Раздольное – Хасан – Посьет. Ограничен проезд для легкового транспорта на дороге Барабаш–Приморский. Кстати, именно там в субботу, 17 августа, затонула машина спасателей. Ребята своими силами ставили автомобиль на колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU