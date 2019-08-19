2019-08-19T09:01:43+03:00
Происшествия

Родился в рубашке: пешехода едва не сбил неуправляемый мусоровоз во Владивостоке

Большегруз на высокой скорости пролетел в метре от мужчины (ВИДЕО)
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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У большегруза во Владивостоке отказали тормозаУ большегруза во Владивостоке отказали тормозаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Пешехода едва не сбил мусоровоз в центре Владивостока 19 августа. Машина на полной скорости пролетела в метре от мужчины, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На видеозаписи с места происшествия можно увидеть, как незнакомый мужчина в черной футболке спокойно прогуливался около супермаркета по улице Светланской, 7. Неожиданно, там, где еще секунд у назад находился пешеход, в здание врезался мусоровоз. Все случилось настолько быстро, что у мужчины не было даже времени среагировать на неуправляемое авто и как-то себя сберечь. Пешеход не видел несущийся грузовик.

Мусоровоз едва не сбил пешехода в центре Владивостока. Источник: VL.ru..

Автомобиль чудом не задел пешехода. Никаких травм мужчина не получил, отделался только испугом.

Самого же шофера, после ДТП, зажало в кабине. От туда его вызволяли спасатели МЧС. Врачи диагностировали у него переломы обеих ног.

ИСТОЧНИК KP.RU

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