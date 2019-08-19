2019-08-19T10:38:29+03:00
Общество

Энергетики Приморья контролируют состояние энергообъектов в зоне паводка

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Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») контролируют работу электросетевых объектов в зоне подтопления. Специалисты выполняют обходы подстанций и линий электропередачи, расположенных вблизи рек и водоёмов, организованы гидропосты.

В настоящее время в филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный в пятницу, 16 августа, в связи с прохождением по территории Приморского края тайфуна «Кроса». В период непогоды массовых серьезных повреждений электросетевых объектов не было. В выходные дни энергетики фиксировали единичные отключения и повреждения линий электропередачи, которые оперативно устранялись.

В результате сильных ливней значительно поднялся уровень воды в реках Приморского края, что привело к подтоплению воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ. Сейчас в крае подтопленными остаются более 1,5 тысяч опор ЛЭП и 2 подстанции.

Для обеспечения безопасности населения, в субботу 17 августа, ограничена подача электроэнергии от подтопленной подстанции «Рыбхоз» в 5 частных домов, в которых проживает 8 человек. После спада воды, уровень которой на энергообъекте достигает 2 метра, электроснабжение потребителей будет восстановлено. В с. Владимиро-Петровка из-за подтопления подстанции на 0,5 метра жители были перезапитаны от другого источника питания. Также в выходные дни по заявкам глав муниципалитетов временно было ограничено электроснабжение в с. Константиновка и Синельниково-2. После снижения уровня воды электроснабжение в этих населенных пунктов было восстановлено.

Специалисты приморского филиала ДРСК продолжают контролировать паводковую ситуацию вблизи объектов энергетики, налажено взаимодействие с районными администрациями и приморским управлением МЧС.

По информации департамента гражданской защиты Приморья, на данный момент режим ЧС сохраняется в семи муниципалитетах. Наиболее сложная паводковая отмечается в бассейне реки Раздольная. Также сохраняется опасность подъема воды в Хасанском, Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Октябрьском районах, Уссурийском городском округе. Сложная паводковая ситуация может влиять на электроснабжение потребителей и состояние энергообъектов.

Филиал "Приморские электрические сети" просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб "112" или "010".

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397.

ИСТОЧНИК KP.RU

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