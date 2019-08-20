2019-08-20T08:22:15+03:00
Общество

Начался долгожданный ремонт на Луговой улице во Владивостоке

Прошедшей ночью дорожники стали исправлять дорожное покрытие
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Ранее в ямах тонули даже внедорожникиРанее в ямах тонули даже внедорожникиФото: Сергей БАЛАНОВ
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Дорожные службы затеяли ремонт асфальтового покрытия на Луговой улице во Владивостоке. Как только прекратились осадки, в ночь на 20 августа, рабочие приступили к восстановлению дороги, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ямы на Луговой улице образовались уже довольно давно, дорогу размыли ливневые потоки еще до прихода тайфуна «Данаса» в июле 2019. Все это время автомобилисты ожидали каких-либо действий со стороны дорожных служб, ведь как только выпадали сильные осадки, в дырах начинали тонуть автомобили.

В эту субботу, 17 августа, на проблемном участке побывал глава города. Представители администрации рассказали, что мэр распорядился приступить к ремонту сразу же, как только дорожное покрытие подсохнет от дождей. Работы проводятся за счет городского бюджета.

- Деньги выделены с сэкономленных средств. В связи с переносом полного ремонта дорожного покрытия Некрасовского путепровода. Луговая - проблемная улица, мы про нее знаем, поэтому она у нас в числе первоочередных. Работы будут вестись от района Луговой и наверх к улице Баляева, - сообщили в администрации Владивостока.

Мобильные бригады разработали дорожные карты и подготовили основания к асфальтированию заранее. Уже сегодня можно было оценить первые результаты стараний рабочих.

Приморских автомобилистов порадует факт того, что служба не просто заделывает ямы, а полностью асфальтирует дорогу.

Не так давно редакция «КП - Владивосток» пыталась обратить внимание дорожных служб на проблемы в районе улицы Луговой. Поскольку большой размытый участок «выгонял» автомобилистов на встречку и регулярно образовывал пробки.

Кстати, в том же районе, только уже от Рудневского моста и до Баляева ведется капитальный ремонт дороги и тротуаров в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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