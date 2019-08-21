Акваторию у причалов АО «Восточный Порт» облюбовал белобокий дельфин

СЕГОДНЯ 05:29 2019-08-21T05:30:34+03:00

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В акватории глубоководной бухты Врангеля этим летом поселился молодой дельфин. Докеры АО «Восточный Порт» впервые заметили животное ещё в начале июля. Из-за характерного плавника редкого здесь мормлека поначалу даже приняли за акулу. Лето уже на исходе, однако чистая вода и богатая кормовая база всё ещё держат дельфина у гостеприимных берегов.

- Дельфин как пришёл, так и уйдёт, когда температура воды начнёт понижаться или станет меньше корма, - рассказал руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, кандидат биологических наук, доцент Сергей Масленников. – А сейчас в бухте Врангеля для него самые благоприятные условия – достаточно корюшки, кальмара. Периодическое появление дельфина около причалов «Восточного Порта» явное свидетельство того, что воды здесь не загрязнены стоками, нефтепродуктами, либо чем-то ещё, - подчеркнул учёный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727114" frameborder="0"></iframe> Дельфин у причала АО «Восточный Порт».

Его коллега, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков сообщил, что, судя по ряду признаков, это тихоокеанский белобокий дельфин Lagenorhynchus obliquidens. Взрослые его особи вырастают относительно небольшими – не более двух метров. Дельфины этого вида обитают от Курильских островов до побережья Северной Америки. Любят выпрыгивать высоко из воды, проделывая в воздухе дуги.

- В тёплое время года в «аппендиксе» бухты Врангеля активно развивается планктон, что привлекает к берегу большие косяки рыб – основной корм дельфинов. В водоёмах с превышенной ПДК вредных веществ такое развитие кормовой базы было бы маловероятным. У меня больше вызывает удивление не сам факт появления животного возле оживлённого порта с активным судоходством, а отсутствие рядом его сородичей. Белобокие дельфины, как правило, предпочитают охотиться стаями, - отмечает Владимир Раков.

- У нас весь июль была традиция – подходишь к краю причала, хлопаешь в ладоши, и он подплывает ближе к берегу, - поделился старший стивидор ППК-3 Денис Васильев, который вместе с коллегами первым обнаружил дельфина. – Сначала он держался в отдалении, но прошло совсем немного времени, и дельфин как будто специально начал делать представления для нас – резвился, выпрыгивал из воды, гнал клювом волну, переворачивался и плыл на спине. Если бы не работа, можно часами за ним наблюдать.

Слова учёных о чистоте вод бухты Врангеля подтверждают данные мониторинга, итоги которого были подведены в минувшем июле специалистами АО «Восточный Порт» по итогам первого полугодия 2019 г. В отчёте отмечено, что качество воды соответствуют необходимым установленным нормативам и снижение уровня показателей за этот период не выявлено.

- Экологическая безопасность и сохранение природы – основной приоритет работы нашего предприятия, - подчеркнул директор по вопросам защиты окружающей среды АО «Восточный Порт» Сергей Мазуренко. Только на реализацию комплексной экологической программы инвестировано 3,7 млрд руб. В структуру компании входит отдел экологии с собственными аккредитованными лабораториями, в том числе отслеживающими состояние воды как на территории предприятия, так и за его пределами. В порту постоянно работают 7 локальных установок по очистке сточных вод. Они очищают воду до состояния благоприятного для жизнедеятельности морской флоры и фауны.

ИСТОЧНИК KP.RU